Lažni oglas in izmišljeni strokovnjak

Neregistrirano zdravilo za holesterol tržil izmišljeni strokovnjak

© pixabay.com

Izmišljeni nevrokirurg ‘Marjan Kolin’, ki v oglasu priporoča zdravilo HeartTonus, je profesor na madžarski medicinski fakulteti in podpredsednik tamkajšnjega združenja diabetikov Peter Kempler.

»Kdo je največji sovražnik holesterola, strdkov in najboljši prijatelj krvnih žil?« se sprašujejo v oglasu za zdravilo proti zamašenim žilam HeartTonus, ki je predstavljen kot intervju novinarja ‘Pavla Poniža’ z »vodjo oddelka za žilno kirurgijo ene izmed univerz za medicino in farmacijo v Sloveniji, profesorjem, nevrokirugom, doktorjem honoris causa, Marjanom Kolinom«.

Po podatkih baze slovenskih imen in priimkov pri statističnem uradu (Surs) v Sloveniji ni oseb po imenu Pavel Poniž ali Marjan Kolin. Prav tako v Sloveniji ni »univerze za medicino in farmacijo«, na medicinskih fakultetah pa ni oddelka za žilno kirurgijo, ki naj bi ga vodil domnevni častni doktor ‘Marjan Kolin’.

Spletno orodje za preverjanje izvora fotografij TinEye kaže, da je na fotografiji, na kateri naj bi bil strokovnjak ‘Marjan Kolin’, profesor Peter Kempler z madžarske medicinske fakultete na Semmelweis University, ki se raziskovalno posveča diabetesu in je nekdanji predsednik, zdaj pa podpredsednik madžarskega združenja diabetikov.

‘Marjan Kolin’ v oglasu svetuje uporabo zeliščnega čaja HeartTonus ‘Raheli Stevič iz Ormoža’, ki ima previsoko telesno težo, hipertenzijo in varikozne vene: »V le 6 tednih HeartTonus raztopi in odstrani 4 kg holesterolnega plaka. Zmehča 900–1000 g strdkov in odplakne 350–400 g kalcijevega klorida.«

»Oglas je seveda lažen. Če bi kdo iznašel zdravilo, ki topi aterosklerotične plake, bi užival svetovno slavo, dobil bi Nobelovo nagrado za medicino in ne bi prodajal megle v sumljivih oglasih,« je komentiral Aleš Blinc z UKC Ljubljana.

Zakaj je oglas spletna prevara in zakaj so navedbe o zdravilu nesmiselne in lažne, preberite v prispevku nepridobitnega medija Oštro.si.