Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki omogoča, da bodo ukrepi zakoniti

"Verjamemo, da bo predlog dobili široko podporo poslancev, saj bo njegov sprejem omogočil učinkovito, strokovno, zakonito in ustavnoskladno upravljanje z epidemij," so zapisali v Pravni mreži za varstvo demokracije

Miroljubno protestno polaganje stopal lani pred parlamentom. Policija je legitimirala zgolj tiste, ki so »izrazili svoje mnenje«, preostale je pustila pri miru. Zdravstveni inšpektorat je dobil 65 prijav. Kdor protestira, je kaznovan. (22. aprila 2020)

© Borut Krajnc

V Pravni mreži za varstvo demokracije so v sodelovanju s strokovnjaki pripravili predlog novele zakona o nalezljivih boleznih, ki po njihovih navedbah omogoča, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni zakoniti in skladni z ustavo. Predlog so posredovali vsem poslanskim skupinam v DZ.

Kot so spomnili v sporočilu za javnost, je ustavno sodišče z dvema odločbama ugotovilo, da so nekatere določbe zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo, ter državnemu zboru naložilo, da neskladje odpraviti v roku dveh mesecev.

Ker se je rok za uresničitev ustavne odločbe že iztekel, Slovenija pa se trenutno nahaja v četrtem, najhujšem valu okužb z novim koronavirusom, je skrajni čas, da se sprejme ustrezna, zakonita in ustavnoskladna podlaga za sprejemanje epidemioloških ukrepov, so opozorili v pravni mreži. Poudarjajo, da je treba odločbe ustavnega sodišča dosledno spoštovati, zato so oblikovali predlog, ki po njihovih navedbah sledi vsem do sedaj sprejetim odločitvam ustavnega sodišča ter načelom sorazmernosti, zakonitosti in delitve oblasti.

Predlog določa, kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.

Kot so pojasnili v pravni mreži, se ukrepi odrejajo postopoma, na podlagi intenzivnosti njihovega poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine, vse z namenom uresničevanja pravice do zdravja in življenja. Pomembna novost predloga je v poudarjeni vlogi državnega zbora, saj predvideva intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad ukrepi. Večja kot je intenzivnost ukrepa po vsebini in po trajanju, večjo vlogo ima državni zbor, so namen predloga pojasnili v Pravni mreži za varstvo demokracije.

Predlog, ki so ga pripravili v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki iz odvetniških in visokošolskih vrst ter ob posvetovanju z epidemiološko stroko, so posredovali vsem poslanskim skupinam. "Verjamemo, da bo predlog dobili široko podporo poslancev, saj bo njegov sprejem omogočil učinkovito, strokovno, zakonito in ustavnoskladno upravljanje z epidemij," so še zapisali.