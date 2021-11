S cepljenjem otrok bodo pričeli še pred božičem

Italija se pripravlja na začetek cepljenja otrok, starih od pet do 11 let. Pričeli naj bi okoli 23. decembra.

Italija se pripravlja na začetek cepljenja otrok, starih od pet do 11 let, proti covidu-19. Predvidoma bi akcijo cepljenja začeli okoli 23. decembra, je povedal vodja strokovnega sveta za covid-19 Franco Locatelli.

Po pričakovanjih bodo pristojne nacionalne oblasti še ta teden odobrile cepivo Pfizerja in BioNTecha tudi za otroke, kot je to že prejšnji teden storila Evropska agencija za zdravila (Ema), poročajo tuje tiskovne agencije.

Cepljenje bi se tako lahko začelo 23. decembra, "mogoče tudi dan prej ali kasneje", je povedal Locatelli za televizijo Sky TG24.

Do takrat bi po pričakovanjih strokovnjaki tudi rešili vse logistične izzive glede cepljenja otrok, ki po navodilih Eme lahko prejmejo le tretjino odmerka, kot je predpisan za odrasle. Cepljenje za otroke bo na prostovoljni osnovi, je še zagotovil Locatelli.

V Italiji je najmanj enkrat cepljenih več kot 87 odstotkov vseh starejših od 12 let. Do danes pa so v državi razdelili tudi skoraj šest milijonov poživitvenih odmerkov.

Italijanska vlada pod vodstvom Maria Draghija je prejšnji teden sicer zaostrila omejitvene ukrepe za necepljene proti covidu-19. Ti bodo poslej izključeni iz številnih dejavnosti. Ukrep z možnostjo podaljšanja bo sprva v veljavi od 6. decembra do 15. januarja.