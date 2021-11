»Neupravičeno omejevanje dostopa do izobraževanja je posledica samovolje učiteljev«

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) poziva višje in visokošolske zavode, da zagotovijo upravičene odsotnosti študentov, ki niso cepljeni proti covidu-19 ali preboleli novega koronavirusa in so bili v stiku z okuženo osebo

V pozivu so zapisali, da študenti niso imuni proti covidu-19 zaradi česar so bolj kot pretekla leta odsotni s študijskih obveznosti. "Dodatno jim obiskovanje študija v živo otežujejo karantenski protokoli, zaradi katerih morajo študenti, ki niso cepljeni ali preboleli, za daljši čas v izolacijo. Tako se lahko celo zgodi, da se posamezni študent, ki ni cepljen ali prebolevnik, študijskega procesa v živo ne more udeležiti več tednov v enem semestru, čeprav je zdrav," so opozorili.

ŠOS od študentov prejema opozorila, da mnogi visokošolski učitelji upravičenih odsotnosti zaradi bolezni ali karantene zaradi izpostavljenosti tveganemu stiku ne priznavajo kot upravičene. "Ob velikem obsegu obvezne udeležbe na predavanjih, vajah ali seminarjih, ti študenti nimajo možnosti izpolniti vseh s programom določenih obveznosti. Ker gre za zunanjo, objektivno okoliščino, v Študentski organizaciji Slovenije menimo, da gre za neupravičeno omejevanje dostopa do izobraževanja, ki je posledica samovolje posameznih visokošolskih učiteljev," so zapisali v sporočilu za javnost.

Študenti s spoštovanjem priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, med katere sodi tudi spoštovanje karantene ob tveganem stiku, varujejo sebe, svoje bližnje ter predvsem starejše osebe, ki so bolj dovzetne za težji potek bolezni. "Med te spadajo tudi visokošolski učitelji. Glede na to, da bolni študenti in študenti, ki so v karanteni, z odsotnostjo od študija v živo pazimo predvsem nanje, bi pričakovali, da bi bili visokošolski učitelji razumevajoči do takšnih odsotnosti," so zapisali v ŠOS.

Vse visokošolske zavode zato pozivajo, da visokošolske učitelje opomnijo, da obolevajo tudi študenti in da "študenti, predvsem za njihovo varnost spoštujejo karantenske protokole, zato je pomembno, da jim je odsotnost v teh primerih tudi opravičena".