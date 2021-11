Vodja delegacije Janševi evroposlanki: »Lahko nehamo s tem, prosim?«

Razprava o misiji odbora Evropskega parlamenta v Sloveniji v znamenju ostre izmenjave besed med evropsko poslanko iz vrst SDS Romano Tomc in vodjo delegacije Sophie in 't Veld

Sophie in 't Veld

© Evropska unija / Evropski parlamet

Razprava o oktobrski misiji odbora Evropskega parlamenta v Sloveniji je danes izzvenela v znamenju ostre izmenjave med evropsko poslanko iz vrst SDS Romano Tomc in vodjo delegacije Sophie in 't Veld. Romana Tomc je izpostavila, da je misija "zgrešila cilj", Sophie in 't Veld pa je odločno zavrnila napade in EPP pozvala h konstruktivnemu sodelovanju.

Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe) je danes v Bruslju razpravljal o oktobrski misiji za ugotavljanje dejstev glede stanja demokracije v Sloveniji.

V javno objavljenem poročilu delegacija med drugim izraža globoko zaskrbljenost zaradi ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, ki je spodkopalo zaupanje v različne javne organe in tudi med njimi.

Delegacija je prav tako izrazila obžalovanje, ker ob obisku v Sloveniji ni bilo mogoče izmenjati mnenj ne s predsednikom vlade Janezom Janšo ne z nobenim od ministrov, ter sklenila, da zaskrbljujoče razmere terjajo nadaljnje spremljanje, vključno z vsemi ukrepi, ki jih ima na voljo Evropski parlament.

In 't Veld, ki prihaja iz vrst evropskih liberalcev (Renew), je danes povzela ključne ugotovitve, sicer pa je razpravo zaznamovala ostra izmenjava med njo in Romano Tomc (EPP/SDS), ki je bila med osmimi člani delegacije in je do misije pričakovano kritična že od začetka, saj pripada stranki, ki vodi slovensko vlado.

Že pred obiskom delegacije v Sloveniji je Romana Tomc dejala, da gre za "politično misijo, uperjeno proti aktualni vladi". Kolegici Tanji Fajon (S&D/SD) pa je celo očitala vpletenost v pripravo poročila.

Te kritike je ponovila tudi v današnji razpravi. Izpostavila je, da poročila, ki iz veliko razlogov ni verodostojno, žal ne more podpreti in da gre predvsem za vmešavanje slovenske opozicije v delo parlamenta. Dejala je tudi, da je misija "žal zgrešila cilj" in da je "zelo zelo skeptična" do njenega dela.

In 't Veld je v odzivu izpostavila, da so se s poročilom strinjale vse politične skupine, tudi EPP, ter da vsi poskusi diskreditacije njihovega dela niso ne verodostojni in ne konstruktivni. V odzivu na očitke glede Tanje Fajon je dejala, da lahko pri pripravi takšnih poročil prispevajo tudi tisti, ki ne sodelujejo v misijah, in da se to pogosto dogaja.

"Lahko nehamo s tem, prosim?" je pozvala. "Odločno zavračam te vrste namigovanja, očitke in napade. Res bi rada pozvala EPP ter našo kolegico h konstruktivnemu in poštenemu sodelovanju," je še dejala vodja misije.

Na očitke Romane Tomc sta se odzvala tudi evropski poslanec iz vrst socialdemokratov Cyrus Engerer, ki je izpostavil, da je poročilo o Sloveniji zelo faktično, ter evropski poslanec iz vrst evropske levice Konstantinos Arvanitis, ki je kolega podprl in dejal, da je bil odnos predstavnice EPP do misije negativen od začetka.

Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc

© EP

Razprava o misiji v Sloveniji je potekala skupaj z razpravo o misijah v Bolgariji in na Slovaškem. V splošnem komentarju je in 't Veldova izpostavila opažanje, da se dediščina komunistične preteklosti pogosto uporablja kot utemeljevanje nekaterih ukrepov.

V komentarju o Sloveniji pa je med drugim še poudarila, da bodo pozorno spremljali, ali bo financiranje STA stabilno in ali bo zagotovljena uredniška avtonomija, ter izpostavila, da evropski delegirani tožilci ne morejo biti imenovani začasno.

V razpravi je bilo na splošno iz liberalnih in socialdemokratskih vrst slišati tudi nekaj kritik na račun Evropske komisije, ki da ni dovolj odločna in da ne uporabi vseh razpoložljivih orodij, zato bo moral parlament še naprej igrati vlogo varuha vladavine prava v uniji.