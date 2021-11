Beović: »Omikron se širi hitreje od prejšnjih različic koronavirusa«

Infektologinja Bojana Beović je ocenila, da je omejitev potovanj iz območij, kjer je prisotna nova različica virusa, smiseln ukrep, vsaj dokler ni znanih več informacij o značilnostih omikrona

Bojana Beović v družbi predsednika vlade Janeza Janše in direktorja NIJZ Milana Kreka

© arhiv Mladine / Gov.si

Različica omikron je po prvih podatkih bolj nalezljiva kot doslej odkrite različice koronavirusa, je za STA povedala infektologinja Bojana Beović. Okuženi s to različico so doslej zbolevali za blažjim potekom bolezni. Ni pa še jasno, ali je za blažji potek odločilna starost in ali je k blažjemu poteku prispevalo cepljenje oziroma prebolela okužba.

Beović je ocenila, da je omejitev potovanj iz območij, kjer je prisotna nova različica virusa, smiseln ukrep, vsaj dokler ni znanih več informacij o značilnostih omikrona. "Izkušnje kažejo, da je na ta način nemogoče preprečiti vnose novih različic, lahko pa jih nekoliko upočasnimo," je dejala. V vmesnem času pa se lahko, kot je dodala, primerno organiziramo in sprejmemo dodatne ukrepe, če se bo izkazalo, da so ti potrebni.

Po nekaterih namigih virologov bi moralo cepljenje proti različici zaščititi vsaj delno, a je na analize treba še počakati, je pojasnila Beović. Po njenih besedah so si strokovnjaki po svetu v večini enotni, da je ob pojavu nove različice pomembno tako osnovno cepljenje kot cepljenje s poživitvenimi odmerki cepiva proti covidu-19. "Ne samo pri tistih, pri katerih pričakujemo težji potek bolezni, ampak pri vsej populaciji, ker bomo na ta način zmanjšali število obolelih in vsaj delno zamejili širjenje nove različice," je poudarila.

"Ne samo pri tistih, pri katerih pričakujemo težji potek bolezni, ampak pri vsej populaciji, ker bomo na ta način zmanjšali število obolelih in vsaj delno zamejili širjenje nove različice."



Bojana Beović

Opomnila je, da metode, s katero bi povsem ustavili epidemijo, ni, da pa lahko s cepljenjem bistveno zmanjšamo pritisk na bolnišnice, omogočimo ustrezno zdravljenje vseh bolnikov in živimo "kolikor toliko normalno".

V Sloveniji po zadnji napovedi Matjaža Leskovarja z Instituta Jožef Stefan epidemija covida-19 še naprej upada, kar se kaže tudi v dnevno potrjenih okužbah.

Po oceni Beović je za to zaslužno spoštovanje epidemioloških ukrepov, predvsem pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT), prav tako so prepovedana večja zbiranja. "Težko bi rekla, da je prekuževanje že doseglo stopnjo, da bi samo od sebe ustavljalo epidemični val," je menila. Po njenih besedah to pomeni, da je treba vztrajati z obstoječimi ukrepi. Slednji so razmeroma blagi v primerjavi z ukrepi lansko leto, je še izpostavila.

Nova različica novega koronavirusa, imenovana omikron, predstavlja "zelo visoko" globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami, je danes opozorila Svetovna zdravstvena organizacija. Pri tem je poudarila, da še vedno ostaja nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dodala je, da so prve primere te različice potrdili že v več državah, med drugim v Izraelu, Hongkongu in Kanadi. "V Evropi so jo doslej potrdili v Avstriji, Italiji, na Češkem, v Belgiji in Nemčiji, na Nizozemskem in Danskem, pa tudi v Veliki Britaniji. V večini primerov so okuženi pripotovali iz Južne Afrike ali drugih držav z juga afriške celine."