Pripravljajo se na prilagajanje cepiv

Tekma s časom proizvajalcev cepiv proti covidu-19

© Wikimedia Commons

Nemški proizvajalec cepiv BioNTech ob raziskovanju nove koronavirusne različice omikron že dela na prilagoditvi svojega cepiva proti covidu-19, ki ga proizvaja skupaj s Pfizerjem. Gre za preventivni ukrep, saj ne želijo izgubiti časa, če bo prilagoditev cepiva nujna, so sporočili. O prilagoditvi cepiv že razmišljajo tudi drugi proizvajalci.

"Da ne izgubljamo časa, smo se paralelno lotili teh dveh nalog, dokler ne bomo imeli več informacij o tem, ali bo treba cepivo prilagoditi ali ne," je za nemško tiskovno agencijo dpa sporočila tiskovna predstavnica BioNTecha.

Tako raziskovanje omikrona kot prilagajanje cepiva imata namreč nekatere enake postopke, je pojasnila. Kot primer so izpostavili načrt za izdelavo beljakovine bodice S za laboratorijske teste s psevdovirusom, s katerim potem izvajajo eksperimente. V laboratorijskih testih pri tem uporabljajo protitelesa cepljenih, ki so bili v stiku z novo različico. Tako trenutno preučujejo, kako dobro se da nevtralizirati nove beljakovine bodice S.

BioNTech je že v petek sporočil, da se omikron precej razlikuje od sedaj poznanih različic, ki imajo dodatne mutacije na beljakovini bodice S. Iz podatkov testov, ki trenutno potekajo, pa bodo lahko ugotovili, ali morajo prilagoditi cepivo, če se bo ta različica razširila po svetu. Prve ugotovitve bodo najverjetneje imeli do konca prihodnjega tedna.

Skupaj s partnerskim podjetjem Pfizer so se že pred meseci pripravili na podoben scenarij in so sedaj sposobni cepivo prilagoditi v roku šestih tednov, v sto dnevih pa bi lahko že začeli dobavljati prilagojeno cepivo, so še pojasnili.

Da so že začeli delo na novih cepivih, usmerjenih neposredno proti različici omikron, so že sporočili tudi iz ameriških podjetij Moderna in Johnson & Johnson, poročajo tuji mediji. Izvršni direktor Moderne Stephane Bancel je za ameriško televizijo CNBC obenem opozoril, da bi lahko trajalo več mesecev, preden bodo pripravljeni na dobavo novega cepiva.

Vodilni predstavnik Moderne Paul Burton je za britanski BBC pojasnil, da bo izdelava novega cepiva v količinah, ko lahko steče njegova dobava, predvidoma možna nekje v prvih mesecih prihodnjega leta.

Bancel je sicer obenem izpostavil, da zaenkrat sploh še ni jasno, ali bo novo cepivo dejansko potrebno. Več naj bi bilo po njegovih besedah znanega v približno dveh tednih.

Tudi pri Moderni so že v petek kot možnosti navedli prilagoditev enega od trenutnih kandidatov za poživitveno cepljenje različici omikron, testiranje večjega odmerka njihovega obstoječega poživitvenega cepiva ter preučitev drugih kandidatov za poživitveno cepljenje, ki so zasnovani za zaščito pred večjim številom različic novega koronavirusa.

Da tudi pri podjetju Johnson & Johnson že ocenjujejo učinkovitost svojega cepiva proti omikronu, je potrdil tudi vodja farmacevtskih raziskav pri tem podjetju Mathai Mammen. Kot je dejal, je delo na razvoju novega cepiva že steklo in, če bo treba, bodo hitro prešli v fazo kliničnega testiranja.

Za podoben korak so se odločili razvijalci ruskega cepiva Sputnik V. Kot so sicer danes zatrdili, je njihovo cepivo učinkovito proti omikronu, a kljub temu razvijajo posebej novi različici prilagojeno cepivo za poživitvene odmerke.

"Čeprav takšna prilagoditev verjetno ne bo potrebna, je lahko nova Sputnik omikron različica za masovno proizvodnjo pripravljena v 45 dneh," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili pri ruskem investicijskem skladu (RDIF), ki financira razvoj Sputnika. Dodali so, da bi lahko prvih več sto milijonov poživitvenih odmerkov Sputnik omikrona na mednarodne trge prišlo do 20. februarja 2022. V prihodnjem letu naj bi jih bili sposobni izdelati tri milijarde.

