Kako povečati delež žensk, ki nastopajo v medijih in na javnih dogodkih

V Sloveniji se ženske kot gostje pojavijo zgolj v 24 odstotkih medijskih nastopov

© pixabay.com

Cilj Združenja za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona ve je povečati delež žensk, ki nastopajo v medijih in na javnih dogodkih, je včeraj ob zagonu portala Ona ve povedala predsednica združenja Marta Kos. V Sloveniji je polovica žensk, a se pojavijo kot gostje v 24 odstotkih medijskih nastopov, moški pa v 76 odstotkih, je dejala.

"Takšno razmerje za našo družbo ni dobro, zato ker nam dogajanje v Sloveniji in v svetu komentirajo in razlagajo pretežno moški. Drugi razlog za ustanovitev portala oz. združenja je, da želimo spodbuditi ženske, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah. Namreč ugotavljamo, da so ženske dosti bolj samokritične od moških," je pojasnila nekdanja novinarka in veleposlanica v Nemčiji in Švici.

Tako se bo za boljšo zastopanost žensk v medijskem in javnem prostoru zavzemalo v juniju ustanovljeno Združenje za povezovanje strokovnjakinj in promocijo znanja Ona ve, ki ga je prav po vzoru iz Švice s somišljenicami ustanovila Kos. Poleg nje so platformo Ona ve ustanovile še Mateja Malnar Štembal, Nataša Pirc Musar in Emilija Stojmenova Duh.

"Takšno razmerje za našo družbo ni dobro, zato ker nam dogajanje v Sloveniji in v svetu komentirajo in razlagajo pretežno moški. Drugi razlog za ustanovitev portala oz. združenja je, da želimo spodbuditi ženske, da bodo imele več poguma za nastope v medijih in na javnih prireditvah. Namreč ugotavljamo, da so ženske dosti bolj samokritične od moških."



Marta Kos,

nekdanja novinarka in veleposlanica v Nemčiji in Švici

"Naša vizija je, da bi bilo razmerje žensk in moških v medijih in javnih dogodkih 50-50," je dejala Kos in dodala, da je njihov srednjeročni cilj razmerje 40-60. Za izpolnitev tega cilja sta ključna dva elementa, in sicer je združenje Ona Ve oblikovalo spletno stran, kjer nastaja mreža slovenskih strokovnjakinj ona ve.si z različnih področij. Za zdaj je v mreži 112 strokovnjakinj.

Samo delovanje mreže je predstavila nekdanja novinarka in pravnica Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da s projektom, v katerega resnično verjame, želijo doseči, da prav nobena medijska hiša ali organizator ne bo več mogel reči "strokovnjakinje nismo našli". Mreža po njenih besedah na preprost način omogoča, da se strokovnjakinjo najde in da bo tako sestava razprav bolj spolno uravnotežena.

Soustanoviteljica Zavoda Metina lista Nataša Briški je omenila monitoring oziroma spremljanje zastopanosti spolov v posameznih medijih. Medijska analiza v obdobju od 1. aprila do 15. julija o tem, kako pogosto ženske nastopajo kot sogovornice v intervjujih, je pokazala, da te v izbranih medijih zasedajo 24-odstotni delež. Monitoring bodo po njenih navedbah izvajali enkrat letno.

Ustanovitev združenja in portala Ona ve je pozdravil tudi dekan ljubljanske fakultete za elektrotehniko Gregor Dolinar, kjer je sicer potekala predstavitev portala. Poudaril je, da se na fakulteti še predobro zavedajo, kako pomembno je, da imajo ženske enako vlogo na vseh področjih družbe. "Tehnika je v preteklosti veljala za zelo moški poklic, a se to k sreči v zadnjem času spreminja zaradi hitrih sprememb v družbi in prizadevanj na naši fakulteti," je povedal.