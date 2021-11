Beseda leta: cepivo

Beseda cepivo je imela letos veliko več povezav kot le z zdravilom

© Geovana Albuquerque / Agência Saúde

Ameriški slovar Merriam-Webster je v ponedeljek cepivo razglasil za besedo leta 2021, ker je skozi drugo leto pandemije covida-19 zanimanje za to besedo nenehno naraščalo. Tako s pozitivnega vidika tistih, ki jim je beseda prinesla upanje, kakor tudi z negativnega vidika tistih, ki nasprotujejo cepljenju.

"Beseda cepivo je imela letos veliko več povezav kot le z zdravilom. Za mnoge je simbolizirala možnost vrnitve v normalno življenje pred pandemijo, bila pa je tudi v središču razprav okrog osebnih izbir, političnih opredelitev, regulacij, šolske varnosti, neenakosti v zdravstvu in številnih drugih," so objavili na spletni strani slovarja.

Iskanje definicije za besedo cepivo je letos naraslo za 601 odstotek v primerjavi z letom 2020, v primerjavi z letom 2019 pa za kar 1048 odstotkov.

Zaradi razvoja novih cepiv mRNK je moral slovar razširiti definicijo besede cepivo, ker ta nova cepiva sprožijo imunsko reakcijo tako, da celicam naročijo proizvodnjo protiteles. Klasična cepiva pa praviloma delujejo tako, da se v telo vbrizga nevtralizirana oblika virusa za ustvarjanje protiteles.

Cepiva so spet v ospredju razprav sedaj, ko so v Afriki odkrili novo različico koronavirusa omikron, zaradi česar so se okrepili pozivi za večjo dostopnost cepiv v državah v razvoju. Obenem so se okrepili tudi pozivi k cepljenju tistim v razvitih državah, ki ga še vedno zavračajo.