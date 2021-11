Klofuta novinarskemu kolektivu in strokovni javnosti

Svetnike RTV Slovenija opozorila niso prepričala

Programski svet se je odločil, da podpre Programsko-produkcijski načrt (PPN) za leto 2022, ki predvideva obsežno ukinjanje, krajšanje oziroma premeščanje nekaterih informativnih oddaj na manj gledani drugi program TV Slovenija; dodali so le dvomesečni zamik za omenjene predvidene spremembe, v tem času pa naj bi se vodstvo poskušalo dogovoriti z nezadovoljnimi ustvarjalci oddaj in jih prepričati v novo vizijo in poslanstvo zavoda! Predlog predvideva nekakšen desant na najbolj občutljivo področje delovanja javnega servisa, že tradicionalno najbolj intriganten za politiko, ki tudi tokrat uspešno, čeprav z nekaj zastoji, steguje lovke po RTV Slovenija, najprej predvsem z nastavitvijo generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, nato pa še z direktorjem TV Slovenija Valentinom Arehom.

Novo interno moštvo je potemtakem znano, tokrat pa je zadostnih 17 od 26 članov Programskega sveta prepričal obupen argument, da bo zaradi navedenih predlogov program preprosto boljši! Skoraj neverjetno je, da bi lahko kdo resno zagovarjal takšno tezo in bi tri naštete operacije, torej ukinjanje, krajšanje in premeščanje na manj gledani program, prispevale h kakršnikoli kvaliteti omenjenih vsebin! To je že skoraj tako, kot če bi lastnik čokoladnice pojasnjeval, da bo proizvodnja čokoladnih izdelkov v podjetju boljša, ker bodo ukinili nekaj linij, zmanjšali bodo količino obliva in odprli prodajalno na neki manj popularni lokaciji!

Opozorila jih niso prepričala

Svaril glede prehitrega sprejema PPN je bilo pred sejo programskega sveta veliko, naivnosti ob primerjavah s programi BBC, ZDF in ORF tudi. Ne samo, da so vsiljene spremembe naletele na številne kritike strokovne in akademske javnosti, tudi njihove rotitvene apele, enkrat za spremembo so se proti ukinjanju oziroma premeščanju nekaterih oddaj na drugi program enotno postavili v kolektivu Informativnega programa TV Slovenija, nasprotovali sta tudi obe stanovski organizaciji, Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije. Prav vse strokovne in poklicne pobude k ohranitvi in proti krčenju pa so bile za svetnike premalo prepričljive, zato zdaj zelo verjetno sledi ukinitev oddaj, kot so Politično s Tanjo Gobec, Dnevnikov izbor, Globus, Točka preloma, Koda ter premeščanje Intervjuja, Utripa in Zrcala tedna na drugi program TV Slovenija. Na drugi strani pa, po svoje nepričakovano, vodstvo miri s podatkom, da bo poslej informativni program ustvaril približno 65 ur več kot letos, največ na račun novega informativnega bloka od 20. do 22. ure, ki bo tekel na manj gledanem drugem kanalu.

Med 26 glasovi jih je ob sedemnajstih v podporo bilo pet proti, štirje so se vzdržali. Javnost se lahko enkrat več začudeno sprašuje, ali naj verjame prijaznim obljubam o reševanju gledanosti in večji kvaliteti, če nam izkušnje, induktivno sklepanje in verjetnostni račun narišejo povsem drugačna pričakovanja glede pravega motiva. Že hiter pogled na politična prepričanja in poreklo vpletenih, tudi svetnikov, daje slutiti nekaj drugega, namreč predvsem strukturo igralcev v tej igri s prepoznavno svetovnonazorsko profilacijo ali motivacijo. Letošnje poletje smo sicer lahko opazovali, kako so programski svetniki izvajali farso pri odstavljanju prejšnje direktorice Natalije Gorščak – bolj ali manj kakor na ukaz se sej niso udeleževali, da bi ostali nesklepčni, s tem pa omogočili, da jo je generalni direktor odstavil brez soglasja sveta, kar se je naposled tudi zgodilo. Rezultat glasovanja je znova pokazal klavrno sliko številčne premoči provladno usmerjenih med njimi – nekaj, kar smo v mandatu 2004-2008 že dodobra izkusili, a se iz vsega bolj malo naučili. Neodgovorjeno vprašanje pa ves čas ostaja, zakaj si je nova metla na RTV Slovenija, izraz je Janšev, sploh zamislila selitev programa.

»Enih deset« jih je

Zakaj je vprašanje motiva ključno? Pričakovali bi namreč, da bo politično naoljen stroj poskušal javno radiotelevizijo spremeniti v še eno propagandno trobilo, kot zmerom doslej – takšni so po zamisli vladajoče klike pač vsi mediji, ki so jih uspeli prevzeti ali na novo ustvariti, njihove drugačne funkcije, v skladu s svojo mentaliteto, niti ne poznajo. Več kot evidentno je opisani scenarij zaenkrat padel v vodo; na to kaže že apel 134 novinark in novinarjev proti sprejetju PPN, ki delujejo v informativnem programu, in to od skupno 143. Zakaj so mu nasprotovali? Ker bo, kot je povedal voditelj Odmevov Igor E. Bergant, škodoval programu, razen tega je nedovršen in ga bo kadrovsko težko izvrševati, pri čemer se je prvič ob sprejemanju PPN zgodilo, da so na televiziji odstopili vsi uredniki uredništev.

Čeprav samo 9 zaposlenih ni protestiralo, je direktor TV Slovenija Valentin Areh podcenjevalno govoril o nasprotovanju »dela novinarjev« in s tem izrazom označil 93 odstotkih vseh! Ni dvoma, da so med preostalimi nepodpisanimi pretežno taki, ki se odlikujejo po politični pristranosti in simpatijah do strank trenutno vladajoče koalicije, med njimi je zagotovo tudi Igor Pirkovič, ki se je na tviterju hecno pridušal, da jih je »enih deset«. No, ustvarjalcem na tretjem programu se obeta selitev na drugega.

Igor Pirkovič med preštevanjem pravovernih kadrov

© Twitter / IN MEDIA RES

Najbrž je maloštevilnost pravovernih kadrov, torej »enih deset«, kar čisto pravi razlog, zaradi katerega je taktika zavojevanja v primeru RTV Slovenija bila tokrat prilagojena. Kajti tako kot se je oblast odločila finančno izčrpavati še en javni servis, Slovensko tiskovno agencijo, ker klasični prevzem morda ne bi bil uspešen, je tudi tokrat scenarij širjenja klasične politične propagande odpadel, ker bi za učinkovito izvedbo potrebovali malo več novinarjev od zgolj skromne deveterice. Iz tega bi posredno sledilo, da je potrebno informativni program, vsaj začasno, narediti za manj viden in s tem potencialno manj škodljiv za oblast. Če so ali bodo politični naravnani botri uspeli z nastavitvami nekaj urednikov in direktorjev, jih čaka še bistveno težje delo na ravni operative. Iz časov Janševega mandata 2004-2008, pa tudi iz izkušenj aktualnega Siola in Planeta TV sicer vemo, da se novinarski kolektivi lahko zelo hitro prilagodijo in jim ni posebej težko opravljati funkcije političnih lakajev.

V pričakovanju korenčkov

Prav kmalu bomo najbrž lahko ugotovili, kam je krenil voz javnega servisa tudi skozi predlog novega odgovornega urednika informativnega programa in varuha pravic gledalcev in poslušalcev. Tandemu Whatmough-Areh je zaenkrat kristalno jasno, da bo moral v odnosu do kolektiva 134 novinarjev obljubljati slastne korenčke in jih nekaj tudi razdeliti, ker zaenkrat v rokah preprosto nima boljšega instrumenta. Sprejetje PPN z nekakšnim odlogom je zanj veličastna zmaga, tokrat z uspešnim trikom, da se bo ta začel izvajati z zakasnitvijo in po usklajevalnih pogovorih s kolektivom. Vodstvo hiše je uspelo doseči svoj cilj, saj morebitno zavračanje in odklanjanje zaposlenih njegove realizacije ne bo kar preprosto ustavilo. Zato se na RTV Slovenija začenja pozicijska igra: vse je pripravljeno za konkretne programske učinke političnega prevzema, šahovnica je v posesti oblastnikov, le zadostno število figur se mora ukloniti in začeti premikati v skladu z njihovo voljo.

Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES