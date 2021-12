Madžarski parlament podprl sporni referendum o diskriminatornem zakonu

Pod Orbanovo vladavino se LGBTIQ+ skupnosti pišejo težki časi

Madžarski parlament je podprl razpis referenduma o diskriminatornem zakonu, ki prepoveduje dostop mladoletnikov do knjig in informativnega gradiva o homoseksualnosti, transseksualnosti ali spremembi spola.

Za razpis spornega referenduma je glasovalo 125 poslancev v 199-članskem parlamentu, med njimi poslanci vladajoče skrajno desne stranke Fidesz in nekateri neodvisni člani parlamenta. Opozicija je glasovanje bojkotirala.

Vodja poslanske skupine Fidesza Mate Kocsis je bil zaradi tega kritičen do opozicije. Po glasovanju je dejal, da bi lahko referendum potekal skupaj s parlamentarnimi volitvami spomladi prihodnje leto.

Eno od referendumskih vprašanj se bo glasilo, ali državljani podpirajo "pouk o spolni usmerjenosti v javnih izobraževalnih ustanovah brez odobritve staršev". Drugo vprašanje se glasi, "ali podpirajo seznanjanje mladoletnih s terapijami za spremembo spola". Tretje vprašanje se nanaša na omejevanje medijskih vsebin, ki vplivajo na "spolni razvoj otrok", četrto pa na podporo medijskim vsebinam, ki "otrokom predstavljajo spremembo spola". Sprva je bilo načrtovanih pet vprašanj, a je pristojno sodišče eno prepovedalo.

Neodvisni poslanec Janos Bencsik je bil kritičen do referendumskih vprašanj, saj ima večina ljudi po njegovem do tega "tako in tako odklonilno stališče". "Zato ni nobene potrebe po tako dragem referendumu," je dejal. Po njegovih besedah bi bilo bolje, da bi 5,5 milijarde forintov (okoli 15 milijonov evrov), kolikor jih bo referendum stal, porabili za izobraževanje.

Diskriminatorni zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin o skupnosti LGBTIQ+, je začel veljati julija letos. Še posebej v EU je sprožil burne odzive. Evropska komisija je sprožila tudi pravni postopek proti Madžarski zaradi kršenja temeljnih pravic oseb LGBTIQ+.