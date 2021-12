Rekordna donacija muzeju

Zakonca Oscar Tang in Agnes Hsu-Tang sta donirala 125 milijonov dolarjev, kar je največja zasebna donacija v več kot 150-letni zgodovini newyorškega Metropolitanskega muzeja

Oscar Tang in Agnes Hsu-Tang

© Wikimedia Commons

Newyorški Metropolitanski muzej je pridobil donacijo v višini 125 milijonov dolarjev. Z njo nameravajo povečati in prenoviti razstavne prostore, namenjene moderni in sodobni umetnosti. Kot so sporočili iz muzeja, je donacija zakoncev Tang, finančnika Oscarja Tanga in arheologinje Agnes Hsu-Tang, največja zasebna donacija v več kot 150-letni zgodovini muzeja.

"Prenova razstavnih prostorov bo muzeju omogočila predstavitev umetnosti 20. in 21. stoletja z globalne, vseobsegajoče, drzne in nove perspektive," je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa povedal direktor muzeja Max Hollein.

Newyorški Metropolitanski muzej je leta 1870 ustanovila skupina ameriških državljanov - poslovnežev in finančnikov ter vodilnih umetnikov in razumnikov tistega časa -, ki so želeli umetnost približati ljudem. Danes je tam razstavljenih več deset tisoč predmetov z vsega sveta, nastalih v časovnem razdobju 5000 let.

VlKnrXm7V7A