Prazniki in PCT

Praznična okrasitev v Ljubljani

© ljubljana.si

V mnogih slovenskih mestih praznično ponudbo popestrijo miklavževi, božični in novoletni sejmi, kjer se lahko obiskovalci okrepčajo ali kupijo darila. V skladu z veljavnimi ukrepi morajo biti sejmi ograjeni in dostopni le ob izpolnjevanju pogoja PCT.

Ker se lahko to kmalu spet spremeni, ponekod z dokončno odločitvijo o izvedbi sejmov še čakajo. Podrobnejša in najverjetneje strožja navodila naj bi bila znana v četrtek

Po trenutno veljavnem vladnem odloku za preprečevanje širjenja covida-19 je izvajanje sejemske dejavnosti dovoljeno na odprtih površinah in v zaprtih prostorih, ob uporabi zaščitne maske in medosebni razdalji vsaj 1,5 metra.

Kot so za STA povedali na gospodarskem ministrstvu, je treba v vsakem primeru zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev. "Območje sejemske dejavnosti na odprtih površinah (premične stojnice v nizu ali skupini) mora biti ograjeno tako, da pristop nanj ni mogoč mimo uradnega vhoda, pri čemer morata biti vhod in izhod ločena," so navedli.

Ministrstvo za gospodarstvo RS

Strežba jedi ali pijač na sejmu je dovoljena pod enakimi pogoji kot drugod, torej ob sedečem režimu med 5. in 22. uro ter ob jasni navedbi na vhodu, koliko gostov je lahko na stojnici prisotnih. Obvezno je tudi preverjanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran).

Na četrtkovi seji vlade bi sicer lahko prišlo do sprememb. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja bodo odlok o sejemski dejavnosti nadgradili, da bodo navodila jasnejša in glede na trenutne epidemiološke razmere tudi strožja.

Obisk na prazničnih stojnicah v prvih dneh manjši tudi zaradi preverjanja PCT

V Ljubljani so na Bregu in Petkovškovem nabrežju postavili 16 hišic z darilnim programom, v središču mesta pa še 21 hišic z gostinsko ponudbo. Po besedah župana Zorana Jankovića na vseh lokacijah preverjajo pogoj PCT, pričakuje pa dodatna pojasnila, kaj je dovoljeno in kaj ne. Pripravljen je tudi program silvestrovanja v Ljubljani, a trenutno še ne vedo, če ga bodo lahko izvedli. "Čakali bomo do zadnjega," je povedal Janković.

Tudi na Glavnem trgu v Mariboru je prejšnji teden jzaživela božična tržnica. Za vstop v ograjeno območje je potrebno dokazilo PCT. Pod enakimi pogoji je dostopna tudi praznična gostinska ponudba na Trgu Leona Štuklja. Obisk je bil v prvih dneh manjši, kot so pričakovali.

Koncerte in silvestrovanje bodo v Mariboru priredili le, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, zaenkrat tudi ne nameravajo postaviti drsališča. Drsališču so se letos odpovedali tudi v Rušah. Postavili pa ga bodo v Dupleku, tokrat ob športni dvorani pri šoli, o ostalih dogodkih pa se bodo po besedah župana Mitje Horvata odločali sproti glede na razmere.

V Kranju bodo božično-novoletni sejem, ki ga na Poštni ulici pravkar postavljajo, odprli v petek. Kot so za STA povedali v Zavodu za turizem in kulturo Kranj, bodo sejem postavili tako, da se bodo držali predpisanih ukrepov, kar pomeni, da bo območje ograjeno in bo za vstop treba izpolnjevati pogoj PCT. Zaradi epidemiološke situacije je bilo sicer težko dobiti sodelujoče, zato bo stojnic predvidoma do 10.

Epidemiološkim omejitvam v Kranju sledijo tudi pri prazničnem programu dogodkov. Tako posebnega dogodka ob prihodu Miklavža ne bo, se bo pa ta 5. decembra sprehodil skozi mesto. 23. decembra pa bo, če ne bo dodatne zaostritve ukrepov, stekel božično-novoletni program prireditev.

Da ne bi bilo na kupu preveč ljudi, prodajne hišice razkropljene

Pravljično Celje, ki se je odprlo s prižigom praznične razsvetljave prejšnji konec tedna, bo po napovedih trajalo do 31. decembra. Po lanski odpovedi božično - novoletne tržnice so letos pripravili ponudbo daril v hiškah, postavljenih po mestnem središču. "Imamo tržni red, hiške so razkropljene po mestnih ulicah, da s tem preprečimo srečevanja in zbiranja, ljudi opozarjamo, enako tudi ponudniki. Seveda pa dnevno spremljamo situacijo in se bomo po potrebi prilagajali," so za STA povedali na Zavodu Celeia Celje.

Tudi na Ptuju ne bodo postavili sejma, temveč bodo za to namenili hiške na mestni tržnici in Mestnem trgu. Prostor bo zaradi preverjanja pogoja PCT ločen z ograjo. Praznično razsvetljavo bodo prižgali prihodnji teden in želijo si, da pravljično mesto s ponudniki v hiškah zaživi med 6. in 30. decembrom. Če bodo epidemiološke razmere dopuščale, bodo program nadgradili z otroško animacijo in programom na prostem, so za STA povedali na občini.

V Velenju bodo v petek prižgali praznične luči, občanke in občane pa vabijo v mestno središče tudi na praznični sejem daril in dobrot z več kot 30 razstavljavci. V soboto bo na trgu v Starem Velenju potekal še Mini Miklavžev sejem. V nedeljo je v Sončnem parku začelo obratovati drsališče, ki so se mu morali lani odpovedati. Vstop je mogoč ob upoštevanju pogoja PCT, osnovnošolci in srednješolci pa lahko drsajo ob dokazilu samotestiranja, ki so ga opravili v šoli in ni starejše od 48 ur.

Novomeško adventno oz. predpraznično tržnico bodo odprli v nedeljo, delovala pa bo do vključno silvestrovega. Na Glavnem trgu bodo namestili šest lesenih hišk in 15 stojnic, celotno sejemsko območje pa bodo ogradili. Vhod na tržnico in izhod z nje bodo praznično okrasili, število obiskovalcev pa nadzorovali, so v občinskem Zavodu Novo mesto povedali za STA.

Ponekod odpovedali praznične dogodke in sejme, drugod z odločitvijo še čakajo

Na Mestni občini Murska Sobota so se zaradi novega vala epidemije odločili, da odpovedo vse dogodke prazničnega decembra. "Ključnega pomena je, da omejimo druženja in z doslednim upoštevanjem navodil stroke pripomoremo, da se bo trend okužb obrnil navzdol," izpostavljajo. So pa poskrbeli za praznično vzdušje ob sprehodu skozi mesto, saj bo Murska Sobota tudi letos na predvečer praznika svetega Nikolaja zažarela v soju skoraj 60.000 prazničnih lučk.

V Kopru so odpovedali za četrtek napovedano zimsko izdajo Altroke Istra Gourmet Festivala in prihajajoči Miklavžev sejem. Od prejšnje sobote sicer v Taverni deluje drsališče, skladno s priporočili NIJZ je za starejše od 12 let možen obisk le ob izpolnjevanju pogoja PCT in nošenju obrazne maske.

Na koprski mestni občini in zavodu za mladino, kulturo in turizem kljub vsemu ostajajo optimistični in načrtovanega programa v celoti še ne nameravajo odpovedati. Med drugim zaenkrat ostajata v načrtih božični sejem, ki ga nameravajo izpeljati med 23. in 26. decembrom, in silvestrovanje na Titovem trgu.

Tudi v Izoli je prižig prazničnih luči minuli teden potekal brez spremljevalnega programa, za obisk drsališča v Parku Pietro Coppo je nujen PCT. Kot so za STA pojasnili na občini, bodo program prireditev sproti prilagajali glede na razmere.

V številnih občinah pa se še niso odločili, ali občanom v skladu z ukrepi vendarle omogočiti vsaj nekaj običajnega prednovoletnega razpoloženja ali pa zaradi tveganja za poslabšanje epidemičnih razmer odpovedati prav vse. Odločali naj bi se glede na četrtkov odlok, ki ga o tem pripravlja vlada. Ostaja pa vprašanje, kako se bodo odzvali sejmarji, saj glede na ukrepe večjega obiska in s tem prodaje ne morejo pričakovati.