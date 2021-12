V Sloveniji zaenkrat zaključenih 47 primerov cepljenja mladoletnikov z vektorskimi cepivi

Zdravstveni inšpektorat je od 272 postopkov, ki jih je uvedel glede domnevnega cepljenja mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi, do sedaj zaključil 47

Cepljenje maturantov v vojašnici v Kranju

Zdravstveni inšpektorat je od 272 postopkov, ki jih je uvedel glede domnevnega cepljenja mladoletnih oseb z vektorskimi cepivi, do sedaj zaključil 47, so pojasnili za STA. Nadzor je pokazal, da so zdravniki z vektorskimi cepivi cepili 47 mladoletnih oseb. Primere je inšpektorat odstopil Zdravniški zbornici Slovenije.

Ostali postopki še niso zaključeni, zato jih na zdravstvenem inšpektoratu ne morejo komentirati.

Na zdravniški zbornici so za STA potrdili, da so prejeli dokumentacijo zdravstvenega inšpektorata, več informacij v tej fazi pa še ne morejo podati. Pojasnili so sicer še, da še vedno poteka pridobivanje dodatne dokumentacije oz. informacij.

Izredni strokovni nadzor zaradi domnevnega cepljenja mlajših od 18 let z vektorskima cepivoma Janssen in AstraZeneca na nekaterih cepilnih mestih je 1. oktobra zahtevalo ministrstvo za zdravje. Ti cepivi namreč nista registrirani za to starostno skupino.

Na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je namreč razvidno, da je bilo s cepivom podjetja Janssen do takrat cepljenih 210 oseb, mlajših od 18 let. Prav tako je bilo s cepivom AstraZenece s prvim odmerkom cepljenih 45, z drugim pa 20 oseb, mlajših od 18 let.

Iz NIJZ so v začetku oktobra pojasnili, da posvetovalna strokovna skupina za cepljenje pri NIJZ nikoli ni izdala priporočil, v katerih bi bilo priporočeno cepljenje s cepivoma Janssen in AstraZeneca za starostno skupino od 12 do 17 let, ker sta ti dve cepivi registrirani za uporabo pri osebah, starejših od 18 let. Dopustili pa so možnost, da je pri vnosih podatkov o cepljenju v sistem elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov (eRCO) prišlo do napak.