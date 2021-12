»Ustavimo neenakosti. Ustavimo aids.«

Ob svetovnem dnevu boja proti aidsu opozorila o okrnjenem testiranju na okužbo z virusom HIV

© Wikimedia Commons

Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom "Ustavimo neenakosti. Ustavimo aids." in izpostavlja, da kljub ogromnemu napredku zadnjih desetletij svet še ni dosegel skupnih ciljev, ki si jih je zadal. Ta prizadevanja je ob tem dodatno ogrozila pandemija covida-19, ki je okrnila aktivnosti preventive in zdravljenja.

Kot so ob današnjem dnevu spomnili v društvu Legebitra, letos minevajo štiri desetletja, odkar so bili opisani prvi primeri bolezni, ki je kmalu postala znana kot aids. "Najbolj črnih je bilo prvih 15 let pandemije, nato pa so prišla učinkovita zdravila in število smrti v razvitem svetu, kjer so bila ta zdravila na voljo, je začelo naglo upadati. Število novih okužb se je po svetu od leta 1997 zmanjšalo za več kot 50 odstotkov," so navedli v Legebitri.

Po svetu je lani živelo 37,7 milijona ljudi, okuženih z virusom HIV. Za posledicami aidsa je lani umrlo 680.000 ljudi. Dostop do zdravil, ki rešujejo življenja, ima okoli 27 milijonov ljudi. Na novo se je z virusom HIV lani okužilo 1,6 milijona ljudi, kažejo zadnji podatki programa Združenih narodov za boj proti HIV in aidsu (UNAIDS). Okoli šest milijonov ljudi ni poznalo svojega statusa.

Stanje je nekoliko poslabšala pandemija covida-19, saj so se v številnih državah prekinile aktivnosti za odkrivanje, preprečevanja in zdravljenje okužbe s HIV. UNAIDS ob tem opozarja, da imajo ljudje, ki živijo s HIV, tudi večje tveganje za težji potek covida-19 in smrt, številni pa nimajo dostopa do cepiva proti covdiu-19.

HIV je ob zgodnjem odkritju okužbe in rednem zdravljenju popolnoma obvladljiva okužba. Od prvih zdravil, ki so imela hude stranske učinke in je bilo na dan treba jemati več različnih tablet, so najnovejše terapije običajno združene v eni tableti z le malo neželenimi učinki in malo součinkovanji z drugimi zdravili. Od nedavnega je v Veliki Britaniji na voljo tudi možnost zdravljenja z injekcijami, ki jo oseba s HIV prejme enkrat na dva meseca.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v Sloveniji konec leta 2020 živelo nekaj manj kot 1000 oseb s HIV. Med njimi jih približno ena desetina ni vedela za svojo okužbo, skoraj vse pa tudi zdravijo.

Število novih okužb se je po svetu od leta 1997 zmanjšalo za več kot 50 odstotkov.

Kot so navedli pri Legebitri, so te deležne najsodobnejše zdravstvene oskrbe. Da pa bi lahko pričeli z zdravljenjem, morajo okožene osebe sploh poznati svoj status, zato je testiranje na okužbo z virusom HIV eden najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje zdravja in preprečevanje novih okužb. V prihodnjem letu je pričakovati, da bodo tudi pri nas na voljo sodobna zdravila, ki omogočajo zaščito pred virusom HIV že pred samo izpostavitvijo.

Pri Legebitri so še navedli, da se od leta 2016, ko smo v Sloveniji zabeležili največ novih primerov okužb s HIV, to zmanjšuje. "Slovenija je zato primer, kako lahko zgledno sodelovanje države, medicinske stroke in civilne družbe prinese odlične rezultate v boju proti virusu HIV. Poskrbimo, da tako tudi ostane," so pozvali.