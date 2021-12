Predsednica Evropske komisije meni, da je čas za razmislek o obveznem cepljenju

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je napočil čas, da v Evropski uniji razmislimo o obveznem cepljenju proti covidu-19. Ob tem je poudarila, da je odločitev o tem v rokah vlad držav članic povezave. Komisija je sicer predstavila priporočila za usklajen pristop za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

"Moje osebno stališče je (...). Menim, da je razumljivo in primerno, da zdaj vodimo razpravo o tem, kako lahko spodbudimo in potencialno razmislimo o obveznem cepljenju v Evropski uniji," je v Bruslju dejala von der Leyen.

Pri tem je opozorila, da tretjina prebivalcev oziroma okoli 150 milijonov ljudi v EU še vedno ni cepljenih proti covidu-19. "Imamo cepiva, ki rešujejo življenja, vendar se ne uporabljajo ustrezno povsod, in to pomeni ogromne zdravstvene stroške," je izjavila.

"Potrebujemo razpravo o tem, potrebujemo skupen pristop. Menim, da moramo imeti razpravo o tem," je še dejala predsednica in pri tem poudarila, da je odločitev o obveznem cepljenju v pristojnosti držav članic.

Von der Leyen je govorila na novinarski konferenci ob predstavitvi priporočil Evropske komisije za usklajen pristop pri ukrepanju za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.

V Bruslju opozarjajo na zaskrbljujoče hitro naraščanje primerov okužb in ponovni pritisk na bolnišnice, kar po njihovem zahteva nujno in odločno ukrepanje. Skrbi jih tudi pojav nove koronavirusne različice omikron, ki so jo doslej potrdili v več evropskih državah.

Von der Leyen je znova poudarila, da cepljenje in poživitveni odmerki predstavljajo najmočnejšo zaščito pred covidom-19. Na eni strani imamo virus in različice, na drugi strani pa cepljenje in poživitvene odmerke cepiva in želim si, da bi zmagalo slednje, je dejala.

Evropski uniji bo do konca prvega četrtletja prihodnje leto dobavljenih 360 milijonov odmerkov cepiva mRNa. To bo po besedah predsednice zadostovalo, da bodo polno cepljeni dobili poživitveni odmerek. Sporočila je tudi, da bo cepivo za otroke proti covidu-19 podjetja Pfizer/BioNTech na voljo s 13. decembrom.

Danes objavljena priporočila komisije se med drugim nanašajo na potovanja znotraj EU in v unijo, cepljenje in uporabo poživitvenega odmerka ter na izmenjavo informacij.

Države članice naj bi s ciljem omejitve širjenja različice omikron še naprej vsakodnevno izvajale pregled glede omejitev potovanj. Prav tako bi morale biti pripravljene na morebitno uvedbo mejnih kontrol, se glasi eno od priporočil.

Komisija članice tudi poziva k obnovitvi kampanje cepljenja, usmerjene na necepljene, da bi naslovili problem obotavljivosti glede cepljenja.

Članicam priporoča uvedbo "ciljno usmerjenih in sorazmernih previdnostnih ukrepov in omejitev" za zajezitev širjenja novega koronavirusa, reševanje življenj in zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme, pri čemer je treba zagotoviti usklajenost na ravni EU.

