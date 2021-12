Kurz se umika iz politike: »Odločitev ni bila lahka«

Oktobra je po korupcijskem škandalu in preiskavi odstopil s položaja kanclerja

Slovenski premier Janez Janša in nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz v severni steni Triglava

Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes potrdil poročanje medijev, da se po desetih letih umika iz politike. V petek bo predvidoma predal vodenje Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in poslanske skupine, v prihodnjih tednih pa uredil predajo vseh svojih političnih funkcij, je pojasnil danes v izjavi za medije.

"Odločitev ni bila lahka, ampak ne občutim žalosti," je povedal nekdanji kancler.

"Pogosto se reče, da je politika nehvaležen posel in danes bi rad poudaril, da tega ne vidim tako in temu nasprotujem. Zdi se mi neverjetno lepo, da se zavzameš za nekaj, v kar verjameš in neverjetno lepo je, da delaš za republiko in državo in ji služiš," je povedal Kurz.

Ob tem se je še zahvalil za izkušnje in doživetja zadnjih desetih letih. Dodal je, da je bil do nedavnega prepričan, da občutka po zmagi na dvojih volitvah ne more preseči nič, potem pa se mu je rodil otrok. "Ta čudež je nekaj neverjetnega," je poudaril.

Kurz je oktobra po korupcijskem škandalu in preiskavi odstopil s položaja kanclerja, kjer ga je nasledil dotedanji zunanji minister Alexander Schallenberg. V okviru škandala Kurza preiskujejo zaradi očitkov poneverbe in krivega pričanja. Gre predvsem za njegovo vlogo pri domnevnem kupovanju pristranskega medijskega poročanja in javnomnenjskih anket z davkoplačevalskim denarjem.

Po odstopu s čela vlade se je Kurz vrnil v poslanske klopi, kjer je prevzel vodenje poslanske skupine ÖVP.

