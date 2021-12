Odkrili sprožilec redkih krvnih strdkov po cepljenju z AstraZeneco

Znanstveniki razkrili, da so odkrili "sprožilec", ki vodi do izjemno redkega pojava krvnih strdkov po cepljenju s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca

Naslov članka na spletni strani britanskega BBC

© BBC

Znanstveniki razkrili, da so odkrili "sprožilec", ki vodi do izjemno redkega pojava krvnih strdkov po cepljenju s cepivom proti covidu-19 podjetja AstraZeneca. Vzrok za nastanek strdka je povezovanje posebnega trombocita v krvi z adenovirusom iz cepiva, na spletni strani poroča britanski BBC.

Ekipa znanstvenikov v britanskem Cardiffu in ZDA je ugotovila, kako beljakovine v krvi privlači ključna sestavina cepiva, adenovirus. Menijo, da to sproži verižno reakcijo, ki lahko povzroči krvne strdke.

Cepivo AstraZenece je vektorsko cepivo, ki je sestavljeno iz drugega virusa iz družine adenovirusov, spremenjenega tako, da vsebuje gen za izdelavo proteina novega koronavirusa. Po prejetju cepivo prenese gene novega koronavirusa v naše celice, ki proizvedejo virusne proteine bodice. Človeški imunski sistem prepozna te proteine kot tuje in ustvari protitelesa.

Ko cepivo vbrizgajo v mišico posameznika, lahko del vstopi tudi v krvni obtok, poroča BBC. Cepivo v krvi se lahko poveže s posebnim tipom trombocita - faktorjem 4, zunanja površina adenovirusa pa naj bi močno privlačila beljakovine na teh krvnih ploščicah.

V redkih primerih imunski sistem posameznika te krvne ploščice zmotno prepozna kot virus in nadnje pošlje protitelesa, ki se združijo s krvnimi ploščicami ter lahko ustvarijo krvne strdke, raziskavo povzema BBC.

Čeprav raziskava ni dokončna, ponuja zanimive ugotovitve in AstraZeneca raziskuje načine za njihovo uporabo kot del prizadevanj za odstranitev tega redkega stranskega učinka, je sporočila tiskovna predstavnica podjetja.

Eden od avtorjev raziskave, Alan Parker z Univerze v Cardiffu, je dejal, da je raziskovalcem uspelo dokazati povezavo med adenovirusi in trombocitom faktor 4. "Imamo sprožilec, vendar je še veliko korakov, ki se morajo zgoditi," je dejal.

V Združenem kraljestvu, kjer so porabili skoraj 50 milijonov odmerkov cepiva AstraZenece, so bili krvni strdki povezani s 73 smrtnimi primeri. "Nikoli ne bi mogli predvideti, da se bo to zgodilo, in možnosti so izredno majhne, zato moramo imeti pred sabo širšo sliko števila življenj, ki jih je to cepivo rešilo," je po poročanju BBC dejal Parker.

Glede na navedbe podjetja AstraZeneca naj bi cepivo po svetu rešilo več kot milijon življenj in preprečilo 50 milijonov primerov covida-19.