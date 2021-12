Nevarni davčni populizem

Pred poslanci in poslankami je škodljiv predvolilni davčni sveženj SDS, NSi in SMC

Andrej Šircelj, minister za finance med obiskom Luke Koper

»Predlog predstavlja veliko fiskalno tveganje, saj visok primanjkljaj javnofinančnih prihodkov ne sledi zagotavljanju in ohranjanju dolgoročne stabilnosti javnih financ.« S tem pojasnilom je ministrstvo za finance Andreja Širclja (SDS) februarja letos zavrnilo predlog sprememb zakona o dohodnini, ki ga je predlagal Sindikat delavcev migrantov Slovenije in bi povzročil 571 milijonov evrov izpada v proračunski blagajni. Zdaj, deset mesecev kasneje, Šircljevo ministrstvo kljub izrazitemu povečevanju tveganj in negotovosti vztraja pri uzakonitvi davčnih sprememb, ki bi ob polni uveljavitvi prinesle skoraj 900 milijonov evrov javnofinančnega izpada.