Gospodarski uspeh vlade je žal pravljica

Velimir Bole z EIPF izpostavlja, da so posredovale vse države EU, a Slovenija je med daleč najbolj neučinkovitimi

Minister za trošenje financ Andrej Šircelj

»Bistveno obsežnejše ekonomskopolitično podpiranje gospodarstva v primerjavi z evrskim območjem in še zlasti z državami jugovzhodne Evrope ni imelo v 2020 v Sloveniji nobenega ugodnejšega učinka na BDP ali socialno ogroženost, medtem ko sta se primanjkljaj in dolg zaradi tega povečala neprimerno bolj,« opozarja ekonomist Velimir Bole z uglednega EIPF, Ekonomskega inštituta, v svoji najnovejši analizi. Posledice javnofinančnih potez v letih 2020 in 2021 bodo dolgosežno negativne in drastično zmanjšujejo dolgoročni finančni potencial države – še dodatno, če bo sprejeta predvidena »davčna reforma«.