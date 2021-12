Tudi v Nemčiji obvezno cepljenje za zdravstvene delavce

Cepljenje bo zanje obvezno od sredine marca prihodnje leto

© Luka Dakskobler

Spodnji dom nemškega parlamenta je včeraj potrdil predlog zakona, ki za zdravstvene delavce uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19, poročajo nemški mediji. V Nemčiji je sicer vse glasnejša razprava o uvedbi obveznega cepljenja za vse odrasle, čemur je med drugim naklonjen novi kancler Olaf Scholz.

Za prvi korak v tej smeri, zaenkrat za zaposlene v bolnišnicah in zdravstvenih domovih ter domovih za starejše, je včeraj glasovala velika večina poslancev. Cepljenje bo zanje obvezno od sredine marca prihodnje leto oziroma do takrat imajo čas, da dokažejo, da so ali cepljeni ali pa so covid-19 preboleli.

Zgornji dom nemškega parlamenta, bundesrat, naj bi predlogu zakona, ki ga je pripravila nova vladna koalicija socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP), zeleno luč prižgal še danes na izredni seji. Za podobno ukrepanje so se med drugim že odločile Francija, Italija, Velika Britanija in Grčija.

"Pandemija je misija za vse nas - to ni trenutek za strankarsko politiko," je v nagovoru poslancem poudaril novi zdravstveni minister Karl Lauterbach in pozval k podpori zakonu s celotnega političnega spektra. Kot je še dejal, se borijo za to, da bi se Nemčija iz četrtega vala pandemije izvila do konca meseca, tako da bodo lahko ljudje za praznike obiskali svoje najbližje.