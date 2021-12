S Fox Newsa na CNN

Tudi Chris Wallace, dolgoletni voditelj televizije Fox News, ki se vse bolj premika na skrajni desni politični pol, prestopa k televiziji CNN

Chris Wallace

© Jim Greenhill / Wikimedia Commons

Voditelj televizije Fox News Chris Wallace se je po 18 letih odločil za prestop k televiziji CNN, s čimer je televizijski imperij Avstralca Ruperta Murdocha izgubil še enega zadnjih politično nevtralnih voditeljev s precejšnjim ugledom tako pri republikancih kot pri demokratih.

Chris Wallace je sin še bolj slavnega pokojnega voditelja pri televiziji CBS Mika Wallacea in je pred prihodom na Fox delal kot voditelj pri televizijah ABC in NBC. Tudi pri Foxu se je odlikoval z zastavljanjem težkih vprašanj tako eni kot drugi strani ameriškega političnega pola.

Zaradi tega ga je doletela čast, da je kot prvi voditelj televizije Fox leta 2016 vodil televizijsko soočenje predsedniških kandidatov. To je ponovil še leta 2020 na soočenju, na katerem je republikanec Donald Trump pokvaril vzdušje z nenehnim skakanjem v besedo demokratu Joeju Bidnu in Wallaceu.

Težave so se povečale po volitvah 2020, ko je prišlo do notranjih sporov na Foxu, ki je kot prva televizija razglasil zmago Bidna v Arizoni, kar je razjezilo Trumpa, čeprav se je na koncu razglasitev izkazala za točno.

Ob najavi slovesa Wallace ni šel v podrobnosti in je dejal le, da so mu pred 18 leti obljubili, da se ne bo nihče vpletal v njegovo izbiro gostov za nedeljsko politično oddajo Fox News Sunday, česar so se držali. Dejstvo pa je, da je bil vse bolj izgubljen v naraščajoči množici voditeljev Foxa, ki so izrazito desno usmerjeni in izražajo vse bolj skrajna mnenja.

Wallacea je začelo skrbeti, kaj se dogaja, ko so kolegi, kot je Tucker Carlson, začeli odkrito zagovarjati napad na kongres 6. januarja. Za neopredeljenega voditelja pri Foxu je veljal še Shepard Smith, ki pa se je že leta 2019 preselil k poslovni televiziji CNBC.

Wallaceu se je pogodba iztekala in Fox mu je ponujal več denarja za novo večletno pogodbo, vendar je raje odšel k CNN, kjer bo dobil svojo oddajo na novem spletnem programu CNN+, ki bo začela delovati prihodnje leto.

