Za kazensko ovadbo nekdanjega šefa kabineta Bele hiše

Preiskovalni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je priporočil, naj predstavniški dom potrdi kazensko ovadbo zaradi zaničevanja kongresa za nekdanjega šefa kabineta Bele hiše Marka Meadowsa

Preiskovalni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki preiskuje napad privržencev bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa na kongres 6. januarja, je v nedeljo priporočil, naj predstavniški dom potrdi kazensko ovadbo zaradi zaničevanja kongresa za nekdanjega šefa kabineta Bele hiše Marka Meadowsa.

Meadows je najprej zavračal sodelovanje s preiskovalci, po potrditvi kazenske ovadbe za nekdanjega Trumpovega političnega stratega Steva Bannona pa si je premislil in privolil v delno sodelovanje. Nato si je, potem ko je objavil knjigo, v kateri je opisal nekaj okoliščin napada, znova premislil.

Meadows se sklicuje na izvršni privilegij bivšega predsednika, čeprav ga je sedanji predsednik Joe Biden zavrnil, s tem pa se je strinjalo tudi zvezno prizivno sodišče v Washingtonu. To je pred dnevi zavrglo Trumpovo tožbo, s katero je hotel odboru preprečiti dostop do informacij o napadu, ki so shranjene v nacionalnih arhivih.

"Gospod Meadows si zasluži obtožnico, ker zavrača sodelovanje z odborom tudi glede vprašanj, ki jih je sam identificiral kot nezaupne narave v dokumentih, ki jih je predal odboru," piše v priporočilu odbora za kazensko ovadbo.

Odbor želi odgovore na vprašanja glede sporočil, ki jih je pošiljal organizatorju Trumpovega političnega zborovanja v Washingtonu tik pred napadom. Želi tudi pojasnila o sporočilu, v katerem je Meadows zatrdil, da bo nacionalna garda ščitila napadalce na kongres.

Prav tako želi pojasnila o dopisovanju z nekaterimi kongresniki, ko je Meadows predlagal sestavo alternativnega seznama elektorjev, ki bi v nasprotju z voljo volivcev svoje glasove za predsednika ZDA dali Trumpu.

Trumpovi privrženci so napadli kongres, da preprečijo formalno potrditev zmage Josepha Bidna na lanskih predsedniških volitvah. V ZDA zmagovalec volitev v določeni državi pobere vse ali pa večino elektorjev države, ki potem na svojih volitvah oddajo glasove za predsednika.

Trumpovi ljudje pa so prišli na idejo, da bi sestavili seznam svojih elektorjev ne glede na to, kdo je zmagal v posamezni državi, ker je Trump svoje poraze v nekaj odločilnih državah, kot so Pensilvanija, Georgia in Arizona, označil za lažne.

