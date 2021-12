SDS bi imela v programskem svetu RTV Slovenija Jožefa Jerovška

Mandatno-volilna komisija je sklenila Državnemu zboru predlagati, naj za po pet članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje kandidate, ki so jih predlagale SDS, NSi, DeSUS, SMC in SNS

Jožef Jerovšek, danes upokojenec, ko je bil še poslanec SDS v Državnem zboru

© arhiv Mladine

Mandatno-volilna komisija DZ je danes sklenila DZ predlagati, naj za po pet članov programskega in nadzornega sveta RTVS imenuje kandidate, ki so jih predlagale SDS, NSi, DeSUS, SMC in SNS. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP so temu ostro nasprotovali in opozarjali, da je to v nasprotju z zakonom o RTVS.

Komisija je za kandidate za člane programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS), ki jih DZ imenuje na predlog političnih strank, danes z 11 glasovi za in osmimi proti določila Dejana Cesarja, ki ga je predlagal DeSUS, Anušo Gaši, ki jo je predlagala SMC, Vaneta Gošnika na predlog SNS, Jožefa Jerovška na predlog SDS in Majo Lapornik na predlog NSi.

Kandidati za člane nadzornega sveta RTV Slovenije pa so po današnjem sklepu komisije kandidatka SDS Tamara Besednjak Valič, kandidat NSi Janez Čadež, kandidatka SMC Metka Čobec, kandidatka DeSUS Romana Fišer in kandidatka SNS Alenka Vodončnik. Kandidate je komisija potrdila prav tako z 11 glasovi za in osmimi proti. O predlogu bo sedaj glasoval DZ.

Poslanci LMŠ, Levice, SD, SAB in nepovezani poslanci (NeP) so takšnemu predlogu danes ostro nasprotovali. Kot so izpostavili na današnji seji, med kandidati za obe funkciji na RTVS ni predstavnika 43 poslancev v DZ, čeprav zakon o RTVS piše, da mora DZ pri imenovanju v programski svet v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v DZ, pri imenovanju v nadzorni svet pa to mora upoštevati.

"Vi ste vzpostavili takšno prakso in zdaj jo nadaljujemo. Tudi pravna služba je rekla, da je to v redu," je dejala poslanka SDS Alenka Jeral. Matej T. Vatovec iz Levice pa je takšno logiko označil za "sprevrženo do konca" in spomnil, da so se v Levici tedaj borili, da predstavnika v nadzornem svetu dobi NSi, kar se zaradi SMC, ki je danes del koalicije, takrat ni zgodilo.

Vodja poslanske skupine NeP Janja Sluga je opozarjala, da sta takšna sklepa nezakonita. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič in vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec sta ocenila, da gre koaliciji ter DeSUS in SNS, ki jo podpirata, za enoumje in preoblikovanje javne RTV v novo RTV, vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je poudaril nujnost sorazmerne zastopanosti strank v DZ. Da določila zakona niso bila upoštevana, je ugotavljal tudi Andrej Rajh iz SAB.

Alenka Jeraj iz SDS je povedala, da to poslancev v prejšnjem mandatu, ko oni niso imeli predstavnika v nadzornem svetu RTVS, ni skrbelo. "Vi ste vzpostavili takšno prakso in zdaj jo nadaljujemo. Tudi pravna služba je rekla, da je to v redu," je dejala. Vatovec je takšno logiko označil za "sprevrženo do konca" in spomnil, da so se v Levici tedaj borili, da predstavnika v nadzornem svetu dobi NSi, kar se zaradi SMC, ki je danes del koalicije, takrat ni zgodilo.

Komisija je danes sklenila DZ predlagati, da se za osem članov programskega sveta RTVS, ki jih DZ imenuje na predlog gledalcev in poslušalcev programov RTVS, imenujejo Mitja Čander, Jurij Pavel Emeršič, Peter Gregorčič, Ivan Kramberger, Žiga Kušar, Klara Remec, Jelka Stergel in Matevž Tomšič. Za ta predlog je glasovalo 11 članov mandatno-volilne komisije, proti jih je bilo sedem.

PREBERITE TUDI: