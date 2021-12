Koliko ljudi se je v Sloveniji cepilo proti gripi?

V aktualni sezoni so opravili 158.000 cepljenj proti gripi, zbolela pa je zgolj ena oseba

UKC Ljubljana

© Uroš Abram

V aktualni sezoni so opravili 158.000 cepljenj proti gripi, kažejo podatki iz elektronskega registra cepljenih oseb, so za STA sporočili iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cepljenje je tudi letos brezplačno za vse zavarovane osebe. V Sloveniji so sicer doslej potrdili en primer gripe, in sicer pri desetmesečnem dojenčku.

Čeprav v lanskoletni sezoni ni bilo uradno zabeleženega nobenega primera gripe v Sloveniji, pa je cepljenje izjemno pomembno in smiselno tudi letos. Lanskoletne okoliščine so bile namreč specifične, saj so bile šole, fakultete in vrtci zaprti precej časa, ljudje so se zaradi epidemije covida-19 manj družili ter upoštevali tudi ostale ukrepe, ki zmanjšujejo pojavnost covida-19 in hkrati delujejo tudi v smeri zmanjševanja prenosa respiratornih virusov, vključno z gripo.

V Evropi se sezona kroženja gripe letos še ni začela, države pa poročajo večinoma o posamičnih okužbah, največ Slovaška, Rusija, Švedska, Češka in Kosovo.

V Evropi se sezona kroženja gripe letos še ni začela, države pa poročajo večinoma o posamičnih okužbah, največ Slovaška, Rusija, Švedska, Češka in Kosovo.

"Gripa je zelo nalezljiva bolezen in predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci," opozarjajo na NIJZ. Za preprečevanje širjenja ob bolezenskih znakih ostanimo doma ter upoštevamo higieno rok in kašlja. Najučinkovitejša zaščita pred gripo pa je vsakoletno cepljenje, ki ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo.

Čeprav na NIJZ cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, je cepljenje še posebej priporočljivo za skupine z večjim tveganjem za težek potek bolezni.

"Gripa je zelo nalezljiva bolezen in predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje, saj se virus z lahkoto širi med prebivalci."



NIJZ

Cepljenje proti gripi še posebej priporočajo starejšim od 65 let, kroničnim bolnikom, osebam z izrazito povečano telesno težo, majhnim otrokom, nosečnicam, zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter zaposlenim v domovih starejših občanov, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pa lahko pri svojem delu okužbo prenesejo na druge osebe ter drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal ter bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupinah prebivalstva pa lahko bolezen poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti, kot so virusne in bakterijske pljučnice, in tudi z višjo smrtnostjo.