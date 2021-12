Inšpektorji med poostrenim nadzorom PCT-pogojev ugotavljajo vse manj nepravilnosti

V enem primeru je inšpektor z ustno odločbo prepovedal opravljanje dejavnosti družbi Merkur Izola

Inšpektorji po besedah vodje sektorja za finančni nadzor na Fursu Marjana Mačka ugotavljajo pozitivne učinke poostrenih nadzorov nad izvajanjem ukrepom za preprečevanje širjenja epidemije, saj se delež nepravilnosti zmanjšuje. So pa med drugim v preteklih tednih izdali več odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti na sejemskih stojnicah.

Od 15. novembra do 9. decembra so inšpektorji Finančne uprave RS (Furs) na terenu opravili 3773 nadzorov, kar po Mačkovih pojasnilih pomeni 157 nadzorov na dan.

V 530 nadzorih, kar predstavlja 14 odstotkov vseh, so ugotovili 561 nepravilnosti. Kot je ob tem pojasnil Maček, so jih v nekaterih nadzorih namreč odkrili več. Največ, 471, je bilo ugotovljenih na področju izpolnjevanja PCT-pogojev, 73 na področju nošenja mask, 12 na področju pogojev opravljanja dejavnosti gostinstva in pet na področju razkužil.

Za ugotovljene nepravilnosti na področju izpolnjevanja pogojev PCT so inšpektorji izdali 10 plačilnih nalogov s skupno višino globe 32.000 evrov. Izrekli so 550 opozoril, in sicer v primerih, ko je bil nadzor pri teh zavezancih opravljen prvič in je bila nepravilnost odpravljena takoj.

So pa, kot je povzel Maček, v tem obdobju inšpektorji izrekli eno ustno odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti do odprave nepravilnosti in štiri odločbe o prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenju pri gostincih, zaradi izvajanja gostinske dejavnosti v nasprotju z vladnim odlokom, ki prepoveduje izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah.

V celem letu so Fursovi inšpektorju izvedli več kot 7700 tovrstnih nadzorov in izrekli kazni v skupni višini 132.600 evrov, je še dejal.

"Ugotavljamo pozitivne učinke poostrenih nadzorov, saj se delež nadzorov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, zmanjšuje. V tednu od 6. do 9. decembra je delež nadzorov, pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti, znašal 12 odstotkov, medtem ko ta odstotek povprečno od začetka leta do 9. decembra znaša 20,5 odstotka," je še izpostavil Maček.

Nadzore poostreno izvaja tudi tržni inšpektorat, od 6. do 12. decembra so jih po besedah v.d. glavne tržne inšpektorice Martine Gašperlin izvedli okoli 650.

Zaradi kršitev v gostinstvu so tržni inšpektorji izdali dve ustni odločbi, s katerima se je takoj prepovedalo opravljanje gostinske dejavnosti. Obenem je bila izrečena ena začasna prepoved tudi pri opravljanju trgovinske dejavnosti, ker niso preverjali pogoja PCT pri uporabnikih storitev.

"Cilj naših nadzorov je zagotoviti spoštovanje pogoja PCT, tako s strani uporabnikov storitev kot tudi ponudnikov blaga in storitev; zato ne želimo delati zgolj na statistiki, ker nam tekmovanje s številkami ne bo prineslo želenega rezultata," je ob tem poudarila Gašperlin.

V primerih, kjer kršitve kljub predhodnemu opozorilu niso bile odpravljene, so inšpektorji izdali tudi dva plačilna naloga, ker se ni preverjalo pogoja PCT pri strankah, je dejala.

Čez vikend so nadzorniki opravili 138 nadzorov, od tega 17 v gostinskih obratih. V enem primeru je inšpektor z ustno odločbo prepovedal opravljanje dejavnosti družbi Merkur Izola do odprave nepravilnosti, ker niso preverjali pogoja PCT.

V dveh gostinskih obratih na območju Maribora, ki sta poslovala preko dovoljenega obratovalnega časa, šlo je za zasebne zabave, sta bili izdani ustni odločbi o prepovedi opravljanja gostinske dejavnosti.

Sicer so bile po besedah Gašperlin ugotovljene le manjše nepravilnosti, katere so bile nemudoma odpravljene, zato so bila izrečena le opozorila.