Kriminalisti preiskujejo oškodovanje države zaradi nakupa hitrih testov

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano pod drobnogledom zaradi odobritve hitrih testov podjetja Majbert Pharm

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so danes obiskali kriminalisti, poroča spletni portal Necenzurirano. Po njihovih informacijah so zaslišali direktorico NLZOH Tjašo Žohar Čretnik, pod drobnogledom kriminalistov pa naj bi bila predvsem odobritev hitrih testov, ki jih je Sloveniji dobavilo podjetje Majbert Pharm.

Da so na NLZOH kriminalisti, so za Necenzurirano potrdili tudi v službi za promocijo in marketing nacionalnega laboratorija, več informacij pa niso mogli posredovati, saj da preiskava še poteka. Po navedbah portala tako ni znano, ali so poleg Žohar Čretnikove zaslišali še katerega drugega vodilnega zaposlenega na NLZOH.

Po neuradnih informacijah spletnih Financ so kriminalisti obiskali tudi podjetje Majbert Pharm.

Ministrstvo za zdravje je od omenjenega podjetja namreč kupilo hitre teste za povečanje dostopnosti testiranja na okužbo z novim koronavirusom, verifikacijo pa je opravil NLZOH.

Postopki verifikacije so se znašli tudi pod drobnogledom preiskovalne komisije, ki se na zahtevo opozicije ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19.

Pred njo je Žohar Čretniko zavrnila očitke, da naj bi bila verifikacija opravljena nestrokovno. Pojasnila je, da so pri verifikaciji upoštevali strokovne kriterije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zavrnila je tudi namigovanja, da naj bi NLZOH zaradi opozarjanja na nestrokovnost verifikacije odpustil eno od zaposlenih, to naj bi bila ravno virologinja Metka Paragi.

Ta sicer trdi ravno nasprotno. Po njenih besedah testi Majbert Pharm za hitro testiranje na koronavirusno okužbo niso ustrezni in ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, NLZOH pa je kljub temu njihovo ustreznost potrdil in uporabo testov priporočil vladi. Tudi vodja strokovne skupine za hitre teste pri ministrstvu za zdravje Viktorija Tomič je pred komisijo povedala, da testi niso ustrezali strokovnim kriterijem za uporabo v presejalne namene.

