Za cepljene časovna omejitev covidnega potrdila na 270 dni

Poživitveni odmerek po cepljenju z mRNK cepivi še vedno priporočajo po šestih mesecih, so pa s šestih na tri mesece skrajšali obdobje, ko ga je mogoče najhitreje prejeti

Po potrditvi posvetovalne skupina za cepljenje se za cepljene z osnovno shemo obeta omejitev veljavnosti covidnega potrdila na 270 dni. "Poživitveni odmerek po cepljenju z mRNK cepivi še vedno priporočajo po šestih mesecih, so pa s šestih na tri mesece skrajšali obdobje, ko ga je mogoče najhitreje prejeti," je povedala Marta Grgič Vitek z NIJZ.

Kot je na današnji vladni novinarski konferenci spomnila nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Grgič Vitek, je Evropska agencija za zdravila (Ema) minuli teden potrdila, da je cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom varno in učinkovito že pred šestimi meseci po osnovnem cepljenju.

Posvetovalna skupina je tako na ponedeljkovem srečanju sklenila, da poživitveni odmerek še naprej priporočajo po šestih mesecih. So pa skrajšali obdobje, po katerem je najhitreje mogoče prejeti poživitveni odmerek po osnovnem cepljenju z mRNK cepivi, in sicer s šestih na tri mesece. Skrajšano obdobje za prejem tretjega odmerka bo začelo veljati veljati najkasneje v sredo, je napovedala Grgič Vitek.

Cepljenim z vektorskimi cepivi pa je posvetovalna skupina poživitveni odmerek že sedaj priporočala vsaj po dveh mesecih.

Posvetovalna skupina za cepljenje se je na sestanku v ponedeljek prav tako strinjala z omejitvijo veljavnosti covidnega digitalnega potrdila na 270 dni za osebe, cepljenje z osnovno shemo. Evropska komisija je nedavno namreč predlagala standardno veljavnost covidnega potrdila o cepljenju proti covidu-19 na devet mesecev.

Po 270 dneh bo potrdilo predvidoma prenehalo veljati, za obnovitev potrdila pa bi bil potreben poživitveni odmerek, je danes povedala Grgič Vitek. V dokumentu, ki ga predlaga Evropska komisija, imajo prebolevniki, cepljeni z enim odmerkom, status polno cepljenega, bo pa po njenih besedah treba na ravni EU še sprejeti smernice, ali bi drugi odmerek pri njih veljal za poživitvenega.

"Zaenkrat gremo pri pripravi gradiva v to smer. Glede prebolevnikov še čakamo usmeritev, lahko da bomo tudi v tem delu nadgradili naše trajanje potrdili. Za zdaj govorimo o polno cepljenih."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Minister za zdravje Janez Poklukar pa je na vprašanje, kakšna bo veljavnost potrdila za prebolevnike, ki so cepljeni z enim odmerkom, odgovoril, da sklep posvetovalne skupine velja za polno cepljene in kot takega ga bodo izvajali v odloku. "Zaenkrat gremo pri pripravi gradiva v to smer. Glede prebolevnikov še čakamo usmeritev, lahko da bomo tudi v tem delu nadgradili naše trajanje potrdili. Za zdaj govorimo o polno cepljenih," je dejal.

Poklukar je še pojasnil, da je v pripravi odlok, ki bi uveljavil omenjeno spremembo. Napovedal je tudi prehodno obdobje pred uveljavitvijo, ni pa še mogel povedati, kako dolgo bo, saj usklajevanja z NIJZ in na ravni EU še potekajo.

