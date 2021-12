Oglaševanje prehranskega dopolnila vodi tudi do članov SDS

Na portalu Neodvisni mediji, kjer so predstavili nerealen hipotetičen scenarij o razmerju med cepljenimi in necepljenimi na oddelkih za intenzivno terapijo, so oglaševali prehransko dopolnilo Rens, ki je lahko tudi tvegano za zdravje ljudi

Kdo upravlja portal Neodvisni mediji, ni znano, prav tako anonimni ustvarjalci tega niso hoteli razkriti Razkrinkavanju.si

Na portalu neodvisnimediji.si so 12. novembra trdili, da je način sporočanja uradnih podatkov o razmerju med cepljenimi in necepljenimi covid-19 bolniki v bolnišnicah zavajajoč, kar so podkrepili s tvitom vlade o stanju v bolnišnicah, kjer je bilo 81 odstotkov bolnikov v enotah za intenzivno terapijo necepljenih.

»V kolikor bi starejše paciente sprejemali na enote intenzivne nege tako, kot sprejemajo mlajše paciente, bi bilo razmerje med cepljenimi in necepljenimi na intenzivni negi podobno, kot je na navadnih oddelkih,« so trdili na portalu.

Po mnenju skupine Covid-19 Sledilnik je portal predstavil hipotetični scenarij, in sicer na zavajajoč način, saj zanj niso podali argumentov in metodoloških pojasnil. Na portalu so zgolj predstavili možnost za izračun razlike med deleži cepljenih na bolnišničnih intenzivnih in navadnih oddelkih, pri tem pa niso upoštevali, da je cepivo različno učinkovito pri preprečevanju hospitalizacij oziroma potrebe po intenzivni terapiji, so pojasnili na Sledilniku.

Prav tako so izpostavili, da hipotetični scenarij, ki so ga predstavili na portalu, v praksi ni realen, saj denimo napotitev na oddelek intenzivne terapije ni odvisna od starosti, marveč od strokovne presoje zdravnika.

Vodja oddelka za intenzivno terapijo na ljubljanski infekcijski kliniki Matjaž Jereb je za Razkrinkavanje.si poudaril, da vse bolnike s covidom-19 obravnavajo enako, ne glede na starost. Vendar pa na oddelku ne sprejemajo bolnikov, ki imajo hudo kronično bolezen in so šibkejši zaradi starosti, saj bi intenzivno zdravljenje praviloma povzročilo škodo njihovim vitalnim organom.

Na portalu so ob prispevku oglaševali prehranska dopolnila Rens. Slednje v spletni trgovini Rensnaturals prodajajo tudi za obolele za rakom, saj da amigdalin v olju mareličnih jedrc, ki ga vsebuje izdelek Rens, pomaga pri preprečevanju in nadaljnjem razvoju raka. Po prejemu vprašanj Razkrinkavanja.si so te navedbe posplošili.

Na NIJZ in onkološkem inštitutu Ljubljana so opozorili, da varnost uživanja mareličnih jedrc oziroma amigdalina ni potrjena, saj se lahko ta v telesu spremeni v cianid.

Prehranska dopolnila Rens prodaja podjetje Rens Vit, v spletni trgovini pa je kot njihov raziskovalec in izumitelj predstavljen Zoran Dernovšek. Slednji je po navedbah urada vlade za komuniciranje eden izmed osamosvojiteljev Slovenije, saj je leta 1991 nad Igom sestrelil helikopter Jugoslovanske ljudske armade. Takrat naj bi se ga oprijel vzdevek Raketka. Leta 2006 je na listi Zveze neodvisnih Slovenije kandidiral za župana mestne občine Ljubljana, leta 2011 pa na državnozborskih volitvah na listi SMS Zeleni.

Prehransko dopolnilo Rens so nudili tudi v spletni trgovini portala avtizemgovori.si, ki ga upravlja podjetje Mdc Media, ki upravlja tudi spletno trgovino Rensnaturals. Lastnik Mdc Media je Az Invest, katerega lastnik je Aleksander Žišt, odgovorni urednik portala Avtizem govori. Portal je vpisan v razvid medijev, njegova prispevka pa so povzeli tudi Neodvisni mediji.

Od leta 2017 Rens prodajajo tudi v spletni trgovini Dolgo živ. Nosilec te spletne domene je bil po podatkih, ki so bili v nacionalnem registru Register.si objavljeni še vsaj do konca novembra, Dejan Kaloh, ki je od leta 2018 poslanec SDS.

Podrobneje o povezavah med spletnim portalom Neodvisni mediji in prehranskimi dopolnili Rens ter kako vodijo do članov SDS, si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.