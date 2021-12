»Covidno potrdilo ni mrtvo«

Italija zaostruje ukrepe ob prihodu iz drugih držav EU. To pa znova postavlja pod vprašaj smiselnost enotnega evropskega covidnega potrdila, ki naj bi cepljenim Evropejcem omogočalo potovanje v uniji tudi brez negativnega testa.

© pixabay.com

Italija z namenom zajezitve širjenja covida-19 zaostruje ukrepe za vstop v državo. Tisti, ki niso cepljeni proti covidu, bodo morali po novem ob prihodu iz druge države EU v petdnevno karanteno, cepljeni pa bodo morali predložiti negativen izvid testa na koronavirus. Ukrep bo začel veljati v četrtek.

Cepljeni bodo morali ob prihodu iz druge države članice EU predložiti negativen izvid hitrega ali PCR-testiranja na novi koronavirus. Tisti, ki niso cepljeni, bodo morali poleg negativnega izvida testiranja še v obvezno petdnevno karanteno, je po poročanju Primorskega dnevnika danes odločil zdravstveni minister Roberto Speranza. Veljavnost negativnega PCR-testa je 48 ur, hitrega pa 24 ur.

Odločitev ministra za zdravje, ki podaljšuje tudi vse doslej veljavne ukrepe za prihod iz neevropskih držav, bo v veljavi od četrtka pa do 31. januarja, poroča italijanski časnik La Repubblica.

Italijanska vlada je sicer na včerajšnji seji izredne razmere, ki jih je zaradi pandemije covida-19 prvič uvedla v začetku lanskega leta, podaljšala do 31. marca 2022. Če jih ne bi podaljšala, bi se iztekle konec leta. Izredne razmere so podlaga za več ukrepov za zajezitev novega koronavirusa.

V Italiji od preteklega ponedeljka veljajo strožji omejitveni ukrepi, v skladu s katerimi so necepljeni oziroma tisti, ki covida-19 niso preboleli, izključeni iz večjega dela javnega življenja. Vstop v restavracije, kulturne ustanove in na športne prireditve je dovoljen le cepljenim in prebolevnikom.

Danes bodo razširili obveznost cepljenja proti covidu. Po novem bo obvezno tudi za osebje, zaposleno v šolah, policiste in vojake. Že od aprila je to obvezno za vse zdravstvene delavce.

Z novimi italijanskimi ukrepi se znova postavlja pod vprašaj smiselnost enotnega evropskega covidnega potrdila, ki naj bi cepljenim Evropejcem omogočalo potovanje v uniji tudi brez negativnega testa.

"Covidno potrdilo ni mrtvo," se je na te kritike včeraj v Bruslju odzvala podpredsednica Evropske komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova. Covidno potrdilo je po njenih besedah zelo pomembno, saj ljudem pomaga potovati, turizmu pa preživeti.

A ob tem je izpostavila, da so članice ob sprejemanju evropske zakonodaje o tem potrdilu hotele pustiti odprta stranska vrata, tako da lahko uvedejo dodatne ukrepe v primeru zaostrovanja epidemioloških razmer.

Takšne odločitve posameznih članic pa zmanjšujejo zaupanje ljudi v to, da obstajajo enaki pogoji povsod v Evropi, zmanjšujejo zaupanje v eno najbolj praktičnih skupnih rešitev EU v času pandemije, je obžalovala podpredsednica komisije.

Zaostrovanje pandemije covida-19 zaradi pojava nove koronavirusne različice omikron, tudi konkretno predlog komisije o standardni veljavnosti covidnega potrdila o cepljenju za devet mesecev, bo sicer ena osrednjih tem, o katerih bodo v četrtek govorili voditelji članic EU na zasedanju v Bruslju.