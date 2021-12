Tedros: »Omikron se širi hitreje kot vse druge različice«

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus opozarja, da je omikron verjetno že v večini držav po svetu

Tedros Adhanom Ghebreyesus, predsednik WHO

© UN / WHO

Nova koronavirusna različica omikron se širi hitreje kot vse druge različice novega koronavirusa, je včeraj povedal generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Omikron je po njegovih besedah verjetno že v večini držav po svetu.

"O primerih okužbe z omikronom je doslej poročalo 77 držav, a v resnici je verjetno že v večini držav po svetu, čeprav ga še niso zaznali. Omikron se širi s takšno hitrostjo, kot se ni nobena različica pred njim," je na novinarski konferenci povedal Tedros, je WHO zapisala na Twitterju.

Dodal je, da jih pri WHO skrbi, ker ljudje omikron obravnavajo kot blagega. Čeprav omikron povzroča blažje oblike bolezni, bi lahko število okužb znova preplavilo zdravstvene sisteme, ki niso pripravljeni, je posvaril generalni direktor.

Tudi Slovenija se je včeraj uvrstila na seznam držav, v katerih so potrdili primer okužbe z novo koronavirusno različico omikron.

Znova je bil kritičen tudi do neenakosti med revnimi in bogatimi državami pri dostopu do cepiv proti covidu-19. Dejal je, da so nekatere države zaradi pojava omikrona začele s poživitvenim odmerkom cepiti celotno prebivalstvo, čeprav še ni dovolj dokazov o učinkovitosti poživitvenega cepljenja proti tej različici.

Generalni direktor WHO je še opozoril, da samo cepiva proti covidu-19 ne bodo omogočila izhoda iz krize, in pozval k izvajanju vseh ukrepov, ki delujejo. Pri tem je omenil nošenje zaščitnih mask, ohranjanje medsebojne razdalje in prezračevanje prostorov.

WHO skrbi, da bo to znova privedlo do kopičenja cepiva v bogatih državah in še okrepilo neenakost med njimi in revnimi državami pri dostopu do cepiv.

"Naj bom zelo jasen: WHO ni proti poživitvenim odmerkom. Smo proti neenakosti," je poudaril Tedros. "Če bomo končali neenakost, bomo končali pandemijo covida-19. Če bomo dovolili, da se neenakost nadaljuje, bomo tudi pandemiji dovolili, da se nadaljuje," je povedal, so zapisali na Twitterju WHO.

