Širitev obveznega cepljenja

V Italiji je od danes cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce

V Italiji je od danes cepljenje proti covidu-19 obvezno za zaposlene v šolah, policiste, vojake in reševalce. Italijanska vlada se je za razširitev obveznega cepljenja odločila novembra v luči četrtega vala pandemije. Za zdravstveno osebje je cepljenje obvezno že od pomladi.

Tisti zaposleni, ki ne bodo spoštovali uredbe o obveznem cepljenju, ne bodo mogli delati in ne bodo upravičeni do plače. Če bodo delo opravljali, ne da bi bili cepljeni, jim grozi do 1500 evrov kazni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Italiji se bo v četrtek začelo tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let. Obenem bodo vsi zdravstveni delavci pozvani k cepljenju s poživitvenim odmerkom.

Že pred tednom dni je Italija zaostrila epidemiološke ukrepe ter necepljenim onemogočila dostop do večine javnih prostorov, kot so restavracije, kulturne ustanove ali športna prizorišča. Dostop imajo le prebolevniki in cepljeni. To pravilo bo veljalo najmanj do 15. januarja.

V torek pa je italijanska vlada sklenila, da bodo morali od četrtka necepljeni potniki iz drugih članic EU po prihodu v Italijo v petdnevno karanteno, medtem ko se bodo morali cepljeni pred vstopom v državo testirati na okužbo z novim koronavirusom. Pravila naj bi veljala do 31. januarja.

Italijanska vlada je v torek poleg tega izredne razmere zaradi pandemije novega koronavirusa, ki veljajo od januarja lani, podaljšala do 31. marca prihodnje leto.

V Italiji, ki je bila najbolj prizadeta v prvem valu epidemije, medtem v zadnjih tednih znova narašča število okužb z novim koronavirusom. V torek so jih zabeležili skoraj 21.000, umrlo je 120 covidnih bolnikov.

Italijanski premier Mario Draghi je v današnjem nagovoru poslancem pred četrtkovim vrhom EU zatrdil, da Italija v božično-novoletne praznike letos stopa veliko bolje pripravljena in varnejša, kot je bila lani, kljub temu pa morajo ostati previdni. "Omikron terja skrajno previdnost in izredne razmere ostajajo nujne," je poudaril po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

"Današnji podatki odražajo zelo drugačno situacijo v primerjavi z lanskim letom. Število ljudi v Italiji, ki so trenutno pozitivni na virus, je 297.000; pred 12 meseci je bilo 675.000, čeprav je bila raven omejitev takrat veliko višja," je dejal in postregel še s podatkoma, da je bilo pred letom dni v bolnišnicah več kot 30.000 covidnih bolnikov, danes pa jih je nekaj več kot 8000. Poleg tega je v Italiji zaradi covida-19 v minulem tednu povprečno umrlo 95 ljudi na dan, v enakem obdobju lani pa 629, je povedal.

Je pa premier Italijane znova pozval k cepljenju proti covidu-19 in jih spomnil, da je nevarnost smrti pri necepljenih kar 11-krat višja kot pri cepljenih z dvema odmerkoma ter kar 17-krat višja kot pri tistih, ki so prejeli tudi poživitveni odmerek. V Italiji je sicer polno cepljenih 85 odstotkov starejših od 12 let, 20 odstotkov jih je prejelo tudi poživitveni odmerek.