Ursula von der Leyen: »Povečati moramo delež cepljenih v Evropi – vključno z otroki«

Predsednica Evropske komisije Ursula je opozorila, da je pomembno povečati delež cepljenih v Evropi, omikron pa bil po njenem lahko že sredi januarja pri nas prevladujoča različica koronavirusa

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je spričo naraščanja okužb z novim koronavirusom danes opozorila, da je pomembno povečati delež cepljenih v Evropi in premagati dvom v cepljenje. Različica delta je še vedno odgovorna za največ okužb, vendar pa bi lahko omikron že sredi januarja postal prevladujoča različica, je dejala.

V Evropi opažamo močno povečanje števila okužb z novim koronavirusom, ob tem pa tudi naraščanje števila obolelih in večji pritisk na bolnišnice ter povečano število primerov smrti zaradi covida-19, je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu dejala predsednica komisije.

To veliko povečanje števila okužb je skoraj izključno posledica širjenja koronavirusne različice delta. A skrb vzbuja tudi nova različica omikron, ki naj bi bila celo bolj nalezljiva. Slednja bi lahko do sredine januarja postala nova prevladujoča različica v Evropi, je opozorila von der Leynova in ob tem znova poudarila pomen cepljenja.

"Imamo dovolj odmerkov cepiva za vsakega Evropejca," je poudarila. "Najpomembneje sedaj je, da kar najhitreje povečamo delež cepljenih v Evropi. In sicer v vseh starostnih skupinah, vključno z otroki," je dejala v razpravi o pripravah na četrtkov vrh EU in odzivu unije na pandemijo covida-19.

V ta namen je treba doseči ljudi, zagotoviti več terminov za cepljenje in pomagati državam članicam, ki pri cepljenju zaostajajo. Evropska komisija je v nekaterih od teh članic medtem začela usmerjene kampanje na družbenih omrežjih, da bi izboljšala obveščanje o učinkovitosti cepiv, je pojasnila von der Leynova.

"Storili bomo vse, kar je v naši moči, da premagamo dvom v cepljenje," je ob tem zatrdila. Kajti cena, ki jo vsi plačujemo zaradi prenizke precepljenosti, postaja vse višja. Pri tem je opozorila na zaposlene v zdravstvu in na gospodarstvo, pa tudi na starejše, ki za božič ne bodo mogli videti svojih vnukov, in na otroke, ki znova ne bodo mogli v šolo.

V EU je bilo doslej polno cepljenega 66 odstotkov prebivalstva, kar predstavlja več kot 300 milijonov ljudi. Poleg tega je 62 milijonov ljudi že prejelo poživitveni odmerek, je še povedala von der Leynova.

