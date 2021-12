V Franciji pričeli s cepljenjem otrok

V Franciji od danes vsi, ki so starejši od 65 let in so zadnji odmerek cepiva proti covidu-19 prejeli pred sedmimi meseci ali več, potrebujejo poživitveni odmerek, če želijo, da bo njihovo covidno potrdilo o cepljenju veljavno še naprej. Prav tako so danes začeli cepljenje proti covidu-19 za otroke, stare od pet do 11 let.

Do cepljenja so upravičeni otroci s predhodnimi boleznimi ter tisti z oslabljenim imunskim sistemom. Za ostale otroke naj bi bilo prostovoljno cepljenje na voljo v prihodnjih dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za starejše od 65 let je v Franciji sicer na voljo že od septembra dalje. Prejeti ga je mogoče tudi brez predhodnega naročanja na cepljenje. Za starejše od 18 let bo poživitveni odmerek obvezen po 15. januarju, prav tako ob pogoju, da je od zadnjega odmerka cepiva minilo sedem ali več mesecev. Poživitveni odmerek je v Franciji doslej prejelo 14,4 milijona ljudi.

V Franciji je pogoj PCT (prebolel, cepljen ali testiran) med drugim potreben za vstop v gostinske lokale in na prireditve ter za letalski in železniški potniški promet. Po preteku veljavnosti potrdila o cepljenju proti covidu-19 in pred prejemom poživitvenega odmerka je za izpolnjevanje pogoja PCT potreben negativni test na okužbo z novim koronavirusom.

V Franciji so se razmere zaradi novega koronavirusa v minulih tednih znova poslabšale. Sedemdnevna incidenca novih okužb na 100.000 prebivalcev je trenutno nekaj čez 500.

