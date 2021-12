Štrukelj: »Brez zaščitnih sredstev bi okuženi z omikronom lahko okužil od 20 do 30 ljudi«

"Najnovejša različica koronavirusa omikron je nastala neodvisno od drugih različic, prisotna pa je bila že marca," je razkril Borut Štrukelj z ljubljanske farmacevtske fakultete

Borut Štrukelj na današnji vladni tiskovni konferenci

Najnovejša različica koronavirusa omikron je nastala neodvisno od drugih različic, prisotna pa je bila že marca, je na današnji vladni novinarski konferenci dejal Borut Štrukelj z ljubljanske farmacevtske fakultete. Pojasnil je, da bi brez zaščitnih sredstev osebe z omikronom lahko okužile od 20 do 30 ljudi, kar je precej več kot pri delti. Oseba, okužena z delto, namreč po njegovih besedah okuži od tri do šest oseb.

"Izkazalo se je, da je različica omikron nastajala neodvisno od ostalih različic novega koronavirusa, kar je presenečenje. V Bocvani je bil prisoten že marca letos," je dejal Štrukelj.

Različica omikron ima zelo visoko nalezljivost, po drugi strani pa kaže, da bi bil lahko omikron manj simptomatsko pogojen glede bolezni covida-19, kar pomeni, da je potek bolezni lažji. Po njegovem mnenju je to pozitiven scenarij, medtem ko je negativen scenarij nastanek novih mutacij, zaradi česar bi tudi ta različica lahko postala zelo nevaren.

Na vprašanje o simptomih omikrona je odgovoril, da so podobni simptomom prehlada, a da zaenkrat še ni podatkov iz vseh 77 držav, kjer so ga uradno potrdili. Prav tako kljub prebolelosti z vsako novo različico obstaja večja verjetnost za ponovno okužbo. Simptomi naj bi sicer bili bistveno lažji, čeprav tega ne morejo trditi z gotovostjo.

Kot je dejal, je zanimivo, da se mutacije ponavljajo. "Večkrat smo povedali, da virus na bodički, s katero se pripne na naše celice, nima neskončno možnosti konformacij. Lahko so druge aminokisline, ampak podobna struktura. Zato nas navdaja upanje, da bo virus tako močno prilepljen na površino celice, da bo sčasoma izzvenel," je povedal Štrukelj.

Ob tem je spomnil na špansko gripo iz prve polovice 20. stoletja. "Zanimivo je, da raziskovalci posegamo v podatke iz let 1917, 1918 in pozneje, ko je bila španska gripa. Takrat se je zgodilo nekaj podobnega - tretji sev je tako mutiral, da je prišlo do tega, da je gripa izzvenela," je dejal. Opozoril je, da tega ne moremo pričakovati, se pa lahko to zgodi.

Pojasnil je, da gre zaenkrat bolj za ugibanja, saj nimajo še dovolj informacij, različico omikron pa pristojni sicer vsakodnevno spremljajo in bodo o novostih poročali sproti.

Tako tudi še ni jasno, kako delujejo cepiva proti omikronu, a je bilo z več študijami ugotovljeno, da je tretji poživitveni odmerek tudi proti omikronu zelo učinkovit. "Poživitveni odmerek priporočamo vsem nad 30 let. Izkazuje visoko mero varnosti in učinkovitosti, zato dokler imamo možnosti nabave teh cepiv, jih prosimo izkoristimo," je dejal Štrukelj. Ob tem je pozval, da pomagamo osebam, ki same ne morejo do cepilnega mesta.

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci o vključevanju zobozdravnikov v cepljenje in testiranje, ki jo je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, ocenil, da omikron ne predstavlja samo grožnje, pač pa tudi nov val. Po njegovih besedah je samo vprašanje časa, kdaj se bo ta zgodil glede na hitrost večanja števila okužb z omikronom v drugih evropskih državah.

Strokovna svetovalna skupina za covid-19 bo na današnjem sestanku tudi razpravljala o morebitnih novih ukrepih, je še napovedal.

Kot je danes še povedal Štrukelj, so v fazi odobritve na Evropski agenciji za zdravila cepiva Novavax, Valneva, Sinopharm in Sinovac. Nekatera od njih naj bi na trg prišla v začetku naslednjega leta.

Štrukelj je na tiskovni konferenci spregovoril tudi o dostopnih zdravilih. Pojasnil je, da zdravili molnupiravir in paxlovid ne preprečujeta okužbe, ampak težji potek bolezni, s čimer se prepreči pritisk na bolnišnice. Na voljo so tudi pasivna imunizacijska zdravila, ki nadomeščajo naša protitelesa, in kortikosteroidi.

