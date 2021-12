»Dovolj je krvavih mejnih prehodov«

Sprenevedanje ob smrti deklice

Reševanje družine, ki pa je bilo za deklico žal prepozno

© PU Koper

V četrtek, 9. decembra, se je v reki Dragonji utopila desetletna turška deklica, ki je kot veliko drugih z družino želela prečkati našo mejo. Njeno 47-letno mater so policisti iz vode rešili že v četrtek zvečer, tik za tem, ko je desetletna hči padla z njenih ramen, reka pa jo je odnesla po strugi navzdol. Dva dni kasneje so jo ob 12.35 približno dva metra pod vodo po potrditvah Policijske uprave Koper našli potapljači. Deklica naj bi bila gluhonema, zaradi česar nase ob nesreči ni mogla opozoriti. Iz Turčije so z njima pripotovali še trije otroci, dvema od teh se je uspelo uspešno prebiti na slovensko stran Dragonje, tretji je še čakal na hrvaški strani. Po rešitvi so mater odpeljali v puljsko bolnišnico, otroke pa po hitrem postopku nazaj na hrvaško stran meje.