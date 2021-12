Janševih 263 tvitov v enem dnevu

Od tega je prispeval 4 izvirne tvite, 253 retvitov in 6 retvitov s komentarjem

Janez Janša

© Borut Krajnc

Predsedniku vlade, ki se ga je tudi v tujini prijel šaljivi vzdevek »maršal Twito«, se je v četrtek, 16. decembra 2021, moralo veliko dogajati. Twito sledilnik je pokazal njegovih nič manj kot 263 tvitov v enem samcatem dnevu, od tega je prispeval 4 izvirne tvite, 253 retvitov in 6 retvitov s komentarjem.

Verjetno je s tem Janez Janša postavil svoj absolutni osebni rekord v obsegu in času, ki ga je preživel na svojem tviter računu, izmerjena dolžina časa ta dan pokaže nič manj kot 4 ure in 55 minut, namenjenih prebiranju tvitov drugih, pisanju in retvitanju. Če zaokrožimo torej celih pet ur v dnevu!

Predsednikova obsedenost s tviterjem kot orodjem za komunikacijo z mediji in javnostjo, v času njegovega predsedovanja Svetu EU je najbrž še toliko bolj intrigantna, že nekaj časa vznemirja in kliče po dobri diagnozi, saj je zanesljivo brez primere v evropskem prostoru, najbrž pa tudi na svetu. Če smo zelo natančni, to orodje zlorablja predvsem za potrebe politične propagande, diskreditiranja drugače mislečih, napadov na medije in predvsem na politično konkurenco. Svojčas ga je v takšni obsesiji poskušal vsaj malo brzdati tudi sam podpredsednik vlade Matej Tonin, celo s sugestijo po abstinenci, a mu naslovnik ni prisluhnil. Njegova prošnja, da za en mesec »odloži tviter«, ni delovala, čeprav mu je Janša dejal, »da bo težko, ampak da bo poskusil«. Kasneje se je, sicer zelo neupravičeno, prvak krščanskih demokratov nekaj časa celo bahal, da njegovi apeli delujejo in navajal grafe trenutnih trendov njegove uporabe tviterja, ampak se je zelo hitro izkazalo, da kot vladni ambulantni zdravnik za zdravljenje od zasvojenosti ni niti malo uspešen.

Resnici na ljubo ima predsednik vlade kar nekaj trenutnih razlogov za svoje vznemirjenje. KPK je ravnokar napovedala preiskavo zoper njega, evropski parlament je sprejel žalostno resolucijo o ogroženi vladavini prava v Sloveniji, ustavno sodišče je zadržalo zamenjavo policijskih šefov, Igor Zorčič se je odločil za zaustavitev oziroma preložitev glasovanja o novih članih programskega sveta RTV Slovenija. Obenem je včeraj potekala javna tribuna z Robertom Golobom, ki se trenutno izrisuje kot močna in zanj nevarna figura na političnem parketu. Temu sledijo interpelacije zoper njegova ministra in seznam dogajanja se s tem še ne konča.

Občutek, da želi Janša sugerirati svoje mnenje o vsem in da zato njegov tviter račun poka po šivih premo sorazmerno s političnim dogajanjem, najbrž ni netočen. Daleč največ časa je zanj na navedeni dan porabil od 11. ure dopoldne do 14. ure in nato še do 20.30 ure zvečer.

Iz tega lahko vsaj približno sklepamo, da se bo predsednik vlade v času pred državnozborskimi volitvami na socialnih omrežjih pojavljal še pogosteje in bliže številkam, ki jih dosega ob svojem rekordu.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**