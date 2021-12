WHO: »Še vedno je premalo podatkov, kakšen hud kliničen potek povzroča omikron«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so različico novega koronavirusa omikron doslej potrdili v 89 državah in se hitro širi. Dodala je, da je še vedno odprto vprašanje o obsegu grožnje, ki naj bi jo predstavljala različica omikron. Londonski župan je zaradi omikrona v mestu ponovno razglasil veliko nevarnost.

WHO je še sporočil, da se primeri različice omikron v državah, kjer je prisotna, podvojijo vsaka dva in pol dneva ali na tri dni. Dodal je, da ima omikron "znatno prednost pri širjenju" v primerjavi z različico delta, tako da naj bi v državah, kjer so omikron potrdili, ta različica kmalu prehitela delto kot prevladujočo različico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah WHO še vedno ni jasno, čemu je moč pripisali hitro širjenje omikrona; ali gre za naravno večjo kužnost, ali večjo sposobnosti izogibanja imunosti zaradi cepiv ali predhodnih okužb, ali za kombinacijo obojega.

"Še vedno je premalo podatkov, kakšen hud kliničen potek povzroča omikron. Potrebnih bo več podatkov, da bi razumeli vse lastnosti različice in kako se odziva na cepljenje in že obstoječo imunost," je zapisano v posodobljenem poročilu WHO o omikronu.

"Hospitalizacije v Združenem kraljestvu in Južni Afriki še naprej naraščajo in glede na hitro naraščajoče število primerov je možno, da bodo številni zdravstveni sistemi hitro preobremenjeni," je še opozoril WHO.

Londonski župan Sadiq Khan je sicer prav danes zaradi širjenja različice omikron razglasil veliko nevarnost. V zadnjih sedmih dneh so v Londonu potrdili več kot 65.000 novih okužb z novim koronavirusom, v zadnjih 24 urah 26.418 primerov, kar je največ od začetka pandemije covida-19.

"Porast primerov različice omikron v naši prestolnici je zelo zaskrbljujoč, zato ponovno razglašamo veliko nevarnost zaradi grožnje covida-19 našemu mestu," je dejal Khan.

Velika Britanija že tri dni zapored beleži rekordno število novih okužb z novim koronavirusom, kar je spodbudilo uvedbo novih protikoronskih ukrepov in napovedi o novem morebitnem zaprtju javnega življenja v državi.

7aZlsD8nWhA