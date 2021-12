Cvetober izjav v bran ministru Vizjaku

Nekaj izjav poslank in poslancev s petkove seje, po kateri je Andrej Vizjak (SDS) ostal minister

Andrej Vizjak (SDS), (še vedno) minister za okolje

© Uroš Abram

ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): »Marsikaj so se pogovarjali, saj veste kakšne so gostilniške debate in recimo, da je prišlo tudi do pogovora med gospodom Petanom in gospodom Vizjakom o tem, kakšen skopuh je minister Kopač, ki je svoji ljubici edino darilo v tistem letu, ki ga ji je dal je bila flaša vina za Novo leto ali pa naprej. Recimo, da so se pogovarjali o tem: »Kako češ?« pa je rekel recimo, da je rekel gospod Vizjak Petanu: »Ali ti veš, da bi bilo tisti dve gospe, ženi od tistih dveh visokih funkcionarjev političnih takratnih nabrisati, zato ker sta moža pedra.« Pa je potem recimo, da je potem Petan rekel: »Ja, ja, saj bi bilo prav, bi bilo prav, ampak veš kaj je, ne vem kako.« Pa je minister Vizjak potem recimo, da je rekel: »Veš kaj, saj ti se tako ne upaš, ker te bo žena ubila.« Kaj pa, če je to v nadaljevanju govora, spoštovana KUL opozicija? Ali boste to ven potegnili pa boste povedali, katera sta tista dva gospoda pa recimo, ali so tisti dve gospe nabrisali ali jih niso?«

BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): »Spoštovani minister, mag. Andrej Vizjak, minister na Ministrstvu za okolje in prostor v naši poslanski skupini bomo zavrnili predlog interpelacije. Glede na to, da imate delovne roke, da imate izkušnje, da imate znanje, da imate voljo, da imate dobre sodelavce vam v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke želimo, da bodo vaši dnevi in meseci še na tem ministrstvu uspešni, kar bo šlo v dobrobit Republike Slovenije in vseh tistih, ki v naši lepi domovini živijo. Hvala za pozornost.«

ROBERT POLNAR (PS DESUS): »Če obstaja Dantejev inferno, pekel torej, potem je v njegovem osmem krogu in v deveti kotanji tega osmega kroga zagotovo tudi nekoliko večja soba. To je soba, ki je Satanu nenavadno ljuba. V tej sobi se Satan počuti domače, med svojimi.V tej sobi se Satanu ni potrebno pretvarjati, da je bolj prefinjen kot je v resnici. Na vratih te sobe pa je napis in na tem napisu piše »slovenski zmeneti in sejalci razprtij«.«

MARIJAN POJBIČ (PS SDS): »Na žalost moram to povedati. Ker je res. Ker je neverjetno, kaka je medijska scena še v naši družbi in kdo je tisti, ki to počenja, kar počenja, da zagovarja elito in pritiska na vse tiste, ki delajo za to, da bi spremenili Slovenijo in vrnili Slovenijo Slovencem, ne pa ozki hudodelski združbi. Da bi ta ozka hudodelska družba ima Slovenijo v upravljanju, tako kot jo je imela v vseh socialističnih vladah.«

LEON MERJASEC (PS SDS): »Pri predlaganem zakonu (o vodah, op. a.) je šlo za administrativno razbremenitev oziroma ukinjanje dozdajšnjih dolgotrajnejših postopkov, hkrati pa bi stranke finančno in časovno razbremenili. In sicer za posege na vodnih zemljiščih in za posege na priobalnih zemljiščih.«

JANEZ MOŠKRIČ (PS SDS): »Če so bili na dvorih ovaduhi, se je lahko bivši komunistični sistem posluževal telefonskih prisluškovanj. Znano je, kako so bili v raznih teh stenskih oblogah v starih sistemih, v prejšnjem sistemu prisluškovalne naprave. Te so bile verjetno še najbolj točne, ker so slišali tisto, kar so slišali, in to je to. Da ne bom … Da bom konkreten. Imamo pod ljubljanskim gradom, imamo telefonsko centralo, kjer piše: KS Zadvor, KS ta, KS on, KS t. Se pravi, ko je želel nekdo kaj slišati, je samo tam notri šel, dvignil slušalko in je poslušal, kaj je pogovarjajo takratni predsedniki, recimo, krajevnih skupnosti. Ampak to, to naj bi bilo konec tega v sistemu, kjer smo. S tem konkretnim primerom smo pa videli, kaj je.«

TOMAŽ LISEC (PS SDS): »Dosežki Ministrstva za okolje in prostor v letu 2020-2021 kažejo, da ima ta minister in njegova ekipa posluh za teren.«

MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): »To je mafijsko početje, da nekdo nezakonito snema človeka, ki je v nekem zasebnem pogovoru. Zdaj robata govorica o sosednji družbi naj vrže verbalni kamen, naj vrže verbalni kamen tisti, ki v zasebni sferi ni nikoli govoril bolj robato, da rečem bolj domačijsko. Verjetno takega med nami ni in tukaj zdaj ministru oponašati to profano govorjenje, glejte res ni resno, niti pošteno.«

FRANCI KEPA (PS SDS): »Vsa zadeva in pritiski prihajajo iz podzemlja, ki se boji za koristi predvsem v smetarski strukturi in preko nekaterih strank v Državnem zboru hoče ustaviti ministra.«

JOŽEF LENART (PS SDS): »Če se dotaknem še teh delnic Petrola. Ne morem razumeti dejansko, kaj se mu očita. Zloraba informacije. Ne vem, čisto vsak je lahko kupil te delnice, če pač je kaj prihranil. In če nekdo ima dobro, kaj že, nos za naložbe, to, če nekdo dejansko ne upa tvegati, je tudi to vse jasno, samo ni pa treba biti fovšije pa zavisti, če nekdo pač nekaj ustvari s svojim trdim delom.«

IVA DIMIC (PS NSi): »V Novi Sloveniji – krščanski demokrati cenimo vse dobro, kar je postoril minister Vizjak v tem kratkem mandatu. Po drugi strani pa smo bili v zadnjem času seznanjeni s preveč stvarmi, ki njegov ugled in funkcijo ministra krnijo. Zato ugotavljamo, da minister za okolje in prostor, mag. Andrej Vizjak, ne uživa več naše podpore.«

V NSi na koncu niso glasovali o nezaupnici. Epilog. Nezaupnica bi bila ministru izrečena, če bi zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, torej vsaj 46. Od 81 poslank in poslancev, ki so bili navzoči ob glasovanju, je za glasovalo 43, proti pa 29 poslank in poslancev.