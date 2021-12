Kako globok je moral biti njen obup, da je svoje otroke izpostavila smrtni nevarnosti

Reševanje družine, ki pa je bilo za deklico žal prepozno

Balado Kralj Svobode sem napisal, ker me je pretresla tragična usoda desetletne, invalidne, gluhoneme kurdske deklice, ki je utonila pri prečkanju državne meje. Ogorčen sem spričo nečloveškega, rasističnega in protizakonitega ravnanja z begunci, ki ga vladajoča slovenska politika izvaja na državnih mejah. Kot je bilo že večkrat dokumentirano, slovenski mejni organi kljub zakonom o varstvu pravic iskalcev azila in višji postavi človečnosti vračajo na Hrvaško begunke in begunce, ne da bi spoštovali pravice, ki jih zagotavlja mednarodno pravo. Nesrečna mati nesrečnih treh otrok je to očitno vedela, zato se je podala na skrajno tvegano pot prečkanja mejne reke Dragonje v nevarnih zimskih razmerah. Kako globok je moral biti njen obup, da je bila pripravljena otroke in sebe izpostaviti smrtni nevarnosti!

Da slovenska Rimokatoliška cerkev v svetem adventnem času molči o sodobni ponovitvi bega dveh beguncev, Jožefa in noseče Marije, dokazuje, da gre le za politfinančno institucijo, ki z vero nima nobene zveze. Bi bilo kaj drugače, če žrtev ne bi bila muslimanka? To ni nauk Kristusa Odrešenika, Bog vas nima rad.

Predsednik Republike Slovenije in Varuh človekovih pravic sta z osupljivim cinizmom in ledenim hladom razgrnila to tragično zgodbo, pri tem pa skrbela predvsem za navajanje razlogov, zakaj Slovenija ni kriva za to tragedijo. Nista bila sposobna niti minimalne spodobnosti in pietete. Da sta to storila na mednarodni Dan človekovih pravic, priča o popolni človeški brezčutnosti, med drugim pa tudi o ogabnem oportunizmu ter opravilni nesposobnosti in neumnosti. Namesto da bi slovenski državni organi oprali umazani obraz Slovenije vsaj z gesto pomoči družini, ki je izgubila svojega najranljivejšega otroka, so si pilatovsko oprali roke, trije preživeli člani te družine pa so morali nazaj na Hrvaško. Izjave vladnih predstavnikov in Ministrstva za notranje zadeve RS so ob tej grozi manipulantsko poudarjale le dobro sodelovanje slovenske in hrvaške policije pri iskanju trupla nesrečne deklice. Temu lepotičenju in prikrivanju dejstev je žal sledila tudi večina medijev, kar kaže, da so mnogi novinarji oportunistično popustili diktatorskemu diktatu vlade. Da slovenska Rimokatoliška cerkev v svetem adventnem času molči o sodobni ponovitvi bega dveh beguncev, Jožefa in noseče Marije, pa dokazuje, da gre le za politfinančno institucijo, ki z vero nima nobene zveze. Bi bilo kaj drugače, če žrtev ne bi bila muslimanka? To ni nauk Kristusa Odrešenika, Bog vas nima rad.

SRAM VAS BODI, DUHOVNIKI SLOVENSKE KATOLIŠKE CERKVE! SRAM VAS BODI, PREVIDNI NOVINARJI! SRAM VAS BODI, VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC! SRAM VAS BODI, VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE! SRAM VAS BODI, PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE! SRAM VAS BODI!

Boris A. Novak,

državljan RS, pesnik

Slovenija, 18. decembra 2021

***

KRALJ SVOBODE

(balada o desetletni gluhonemi, invalidni kurdski deklici,

ki je na begu iz Turčije izgubila življenje

na dnu slovensko-hrvaške mejne reke Dragonje

v noči med 9. in 10. decembrom 2021)

***

Le zakaj so šli od doma?

Bolje bi bilo ostati.

Le kako naj hčerka hroma

trka po zaprtih vratih,

prečka meje pred soldati,

ki jih je ne razume, gluha?

Hočejo le košček kruha

onstran te ledene vode,

kjer jih čaka Kralj Svobode …

***

In močnejši so od dvoma,

z vedrim vetrom v podplatih,

stran od revščine, ječ, zloma …

A zakaj je bleda mati

morala vodiču dati

šop denarja? Topla juha

se na zvezdni peči kuha,

tam nad snom ledene vode,

kjer jih čaka Kralj Svobode …

***

Na meji piše: STOP! NIKAMOR!

Reko brede trudna mati,

nese hčerko štuporamo.

Varna bo med tremi brati,

vsa družina pa bo hkrati

našla pot, prihodnost, skupaj!

Tihotapijo dlan upa

tam po spolzkih skalah vode,

kjer jih čaka Kralj Svobode …

Na poti v Slovenijo

Smrt ugrabi deklico.

Na rečnem dnu jo najdejo.

To se ne bi pripetilo

prosilcem milostnih azilov,

ker bi jih mejni policaj

Hrvatom brž poslal nazaj,

daleč stran od mrzle vode,

koder vlada Kralj Svobode …

***

Zato Slovenija ni kriva,

da begunka ni več živa,

saj Slovenija ne krati

mladoletnim tujkam spati

v ledeni krsti vode,

koder vlada Kralj Svobode …