Prihod poslanke Stranke modernega centra Mateje Udovč v oddajo Odmevi, stranka se je nedavno preoblikovala v Konkretno, je zbudil nekaj pozornosti. Predvsem je pritegnila zanimanje sumljiva odločitev urednikov, da jo gostijo skupaj s predsednico stranke Naša dežela Aleksandro Pivec, h kateri se je čisto na sveže zatekla. Da je nastop najmanj nenavadna izbira, za razliko od sicer pričakovanega bežanja poslancev iz moralno bankrotiranih strank SMC in DeSUS, ki sta na začetku leta 2020 omogočili avtoritarno oblast po zaslugi trinajstih poslancev in med katere sodi tudi omenjena, je odkrito opozorila novinarka TV Slovenije Eugenija Carl, ko je na Facebooku, citirano po Reporterju, zapisala: »Prijazno kramljanje, večerni babji čvek… Ampak prišel je klic, obe v studio, čeprav je bila oddaja že polna. Ni problema, izredno zaprosilo za podaljšanje kakopak odobreno, plik, plak… oddaja podaljšana za pet minut. Za en prestop takoj prostor za samopromocijo in celo podaljšek oddaje, ki jo po PPN krajšajo. Tako bomo očitno zdaj furali propagando za satelite.«

Kdo je zahteval nastop tandema Udovč-Pivec?

Na podlagi čigave presoje se je 14. decembra 2021 odvila uvrstitev pogovora s prebeglo poslanko in bivšo ministrico, ki je neslavno zaključila svojo začetno kariero Janševe podpornice v politiki, med vsebine Odmevov? S čim bi lahko takšno izbiro upravičili, sploh v luči javne objave novinarke, ki neposredno namiguje, da se je to zgodilo na podlagi skrivnostnega klica?

Novica o tovrstnem posegu prihaja le nekaj dni po dogodku s cenzuro v isti oddaji, ko je vršilka dolžnosti Jadranka Rebernik posegla v prispevek v škodo Nataše Pirc Musar, zaradi česar jo je slednja na tviterju tudi izzvala in pri tem omenila enako skrivnosten klic: »Torej, draga Jadranka Rebernik, boš povedala, kdo te je po tem mojem nastopu poklical in rekel, da naj me ne vidi veš na RTV Slovenija?«

Mateja Udovč je zapustila Konkretno in se pridružila Naši deželi Aleksandro Pivec, ki jo bojda neizmerno navdihuje

© RTVSLO

Da je do izvenserijskega dogajanja res prišlo, posredno namiguje daljša dolžina Odmevov tistega dne. Ta sicer ni bilo radikalno večja, znašala je 36:37 minute. Zgolj za primerjavo: oddaja je 9. decembra bila dolga 33:12 minut, 10. decembra 32:34, 13. decembra 33:42, 15. decembra pa 32:05 minut. Ob podatku, da novo vodstvo želi informativne oddaje drastično krajšati, je minutaža na navedeni dan še bolj izstopajoča.

V času, ko se pogovarjamo o prvih primerih cenzure pod vodstvom nove vršilke dolžnosti, katere preverjanje podpore v novinarskem kolektivu informativnega programa vodstvo RTV Slovenija zavrača, žal pa se tudi kolektiv do taka zahteve ne želi jasno opredeliti, je opisano dejanje zunanjega vpliva, ki je pripeljalo do uvrstitve pogovora Tanje Starič z Matejo Udovč in Aleksandro Pivec, še dodatno indikativno za zaskrbljujočo oceno o pospešenih poskusih politizacije javnega servisa.

Brez zoprnih vprašanj

Tudi sam pogovor je potekal v nenavadno nekritičnem ozračju. Nobenega zoprnega vprašanja ni bilo, s katerim bi poslanka SMC, soodgovorna za vzpostavitev avtoritarne vlade, bila izzvana. Podobno velja za predsednico Naše dežele, za katero je bilo s strani KPK pred pol leta pravnomočno ugotovljeno, da je v funkciji kmetijske ministrice sprejela korist za svoja sinova v obliki plačila prenočitve v Izoli, in sicer maja 2019 in junija 2020 v skupni vrednosti 360 evrov. S čimer je ravnala v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, pa tudi z določbami iz pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril. Koruptivno ravnanje je Pivčevo odpihnilo z mesta kmetijske ministrice, zaradi česar se poskuša vrniti na politični parket z novo stranko – zlahka lahko uganemo, da v naročje morebitne Janševe koalicije. Voditeljica tudi nje ni izzvala z ničemer, kar bi spomnilo na nečastno in koruptivno ravnanje v času njenega političnega udejstvovanja.

Priložnost za samopromocijo Aleksandri Pivec ni bilo težko izkoristiti

© RTVSLO

Da je bil videti pogovor, dolg slabih šest minut, bolj podoben »večernemu babjemu čveku«, kot pravi Eugenija Carl, se lahko zazdi preostra ocena, vsekakor pa v realizaciji ni pripomogel k vtisu visoke profesionalnosti. Še več, da je bil takšen in se je sploh odvil, bolj kaže na pravilnost začetne teze o zunanjem vplivu v obliki klica.

Nato še tandem Rajić-Bratušek

Nepričakovano, morda pa zaradi naknadnega alibija za prvi pogovor, so v Odmeve dva dni kasneje povabili še enega poslanca SMC – Branislava Rajića, ki je predhodno iz stranke sicer izstopil in deloval kot »nepovezani« poslanec, zdaj pa ga je v prestop prepričala Alenka Bratušek iz stranke SAB. Očitno tip dogodka, ki je nenadoma postal vstopnica za prijazno pomenkovanje v Odmevih z Igorjem E. Bergantom. Tudi Rajić je bil tisti, ki je skupaj s svojo kolegico Udovč omogočil avtoritarno oblast in jo pretežni del časa podpiral, kar spraševanje o moralnosti dejanja njegovega prestopa v resnici prelaga na opozicijsko stranko. Povedano drugače: stranka SAB je v svoje vrste sprejela nekoga, ki je pretežno deloval proti njenim stališčem glede aktualne koalicije. Nekaj, s čimer bo zdaj morala živeti.

Tudi ta pogovor se ni uspel dotakniti bistvenega: ne moralnega bankrota naših poslancev in spornosti takšnih prestopov z vidika izvoljenosti na listi neke stranke kot član te stranke, ko bi poslanci morali najbrž vrniti mandat. Ne, namesto tega jim TV Slovenija posredno ploska.

