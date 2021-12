Poklukar: »Treba bo povedati, kakšen bo v bodoče status necepljenih v naši družbi«

Minister za zdravje Janez Poklukar v luči pojava omikrona znova pozval prebivalce Slovenije, naj se odločijo za cepljenje, saj je to po njegovem edina prava pot k čim bolj normalnemu življenju

Janez Poklukar, minister za zdravje

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Janez Poklukar je na Bledu, kjer se je cepil s poživitvenim odmerkom proti covidu-19, odprl nacionalno kampanjo Dnevi cepljenja. Ob tem je tudi v luči pojava omikrona znova pozval prebivalce Slovenije, naj se odločijo za cepljenje, saj je to po njegovem edina prava pot k čim bolj normalnemu življenju.

Kot sta povedala Poklukar in direktor Zdravstvenega doma Bled Leopold Zonik, na dnevih cepljenja že beležijo odziv prebivalcev. V prvi uri cepljenja so na Bledu cepili 15 oseb, v Kranju pa se je že zjutraj cepilo več kot 80 ljudi. "Zahvaljujem se jim za solidarnost in odgovornost, s katero bomo skupaj dosegli manjše obremenitve na enotah intenzivne terapije in zaživeli čim bolj normalno življenje," je poudaril Poklukar.

Pojasnil je, da se je padanje števila novih okužb upočasnilo, pred nami pa je tudi omikron. Napovedi epidemiologov kažejo, da je moč omikrona pri širjenju izredna, zato povsod po Evropi vlada precejšen strah, še zlasti tam, kjer prevladujejo cepljeni z vektorskimi cepivi, pri katerih je zaščita proti omikronu zaskrbljujoča. "To je še en razlog več, da vsi, ki smo bili cepljeni z vektorskimi cepivi, ponovno pristopimo k cepljenju," je izpostavil Poklukar.

V Sloveniji je bilo do nedelje s sekvencioniranjem potrjenih šest okužb z omikronom, še 14 pa s PCR metodo. Poleg tega je v povezavi z omikronom še 92 oseb v karanteni. "Omikron je del našega življenja in prav je, kar nam sporoča zdravstvena stroka, da se na to pripravimo," je dejal Poklukar in dodal, da ni izgovorov, da bi čez mesec ugotovili, da nismo sledili stroki in se znova znašli v velikih težavah.

O omikronu se sicer učimo iz dneva v dan, zato je ta trenutek glede te različice še težko karkoli trdnega napovedati, je pojasnil minister. Zato je edino pravilno, je poudaril, da se vsi cepimo - s prvim odmerkom, da vzpostavimo imunost, z drugim, da smo polno cepljeni, in s tretjim, da dvignemo našo imunost, je pojasnil. Ljudi je pozval: "Pridete se cepiti, kajti pripeljali smo vam cepiva pred vrata."

Zonik je izpostavil, da s cepilnimi dnevi dajejo možnost vsem, tudi tistim, ki imajo različne obveznosti, da pridejo na cepljenje. "Naredili smo še zadnji korak, za katerega smo nekako čutili, da ga je treba narediti, in s tem smo zdravstveni domovi solidarnostno pomagali zaposlenim v bolnišnicah, ki res izgorevajo," je dejal Zonik, ki je prepričan, da bomo z višjo precepljenostjo razbremenili bolnišnice.

Poklukar je dodal, da je akcija tudi simbolično sporočilo zdravstva v teh težkih dneh, ko nam grozi omikron, da je edino pravo učinkovito orodje zoper njega cepljenje. "Zdravstvo po 21 mesecih covida-19 in enem letu uporabe cepiva sporoča - cepivo je tisto, ki nas pelje v bolj vzdržne razmere, v čim bolj normalno življenje," je dejal.

Glede uspešnosti cepilnih dni je poudaril: "Vsak dan šteje in vsak od nas šteje ter vsi skupaj in vsak posamezno moram narediti ta korak za svoje zdravje, za zdravje svojih bližnjih in za zdravje naše skupnosti. Uspeh je vsak, ki pride na prvi, drugi ali tretji odmerek."

Cilj je sicer doseči 98-odstotno precepljenost starejših od 50 let in 80-odstotno precepljenost glede na celotno populacijo. "Cilj je težko predstavljiv in težko dosegljiv, pa vendar realen in edini, ki daje pogoje, da bomo približno normalno živeli tudi v letu 2022," je dejal minister.

Kot je ocenil, se bo verjetno v prihodnosti še bolj vneto razvijala razprava o obveznem cepljenju in pogoju PC. S tem se mora soočiti ne le zdravstvena temveč tudi ostale stroke, od pravne do sociološke, saj gre za situacijo, o kateri je potrebna široka razprava. "Zagotovo pa se bližamo trenutku, ko bo treba povedati, kakšen bo v bodoče status necepljenih v naši družbi," je povedal Poklukar.

Napovedal je tudi, da bo v ponedeljek glede nadaljnjih epidemioloških ukrepov zasedala posvetovalna skupina, pri čemer bodo prisotni tudi predstavniki resornih ministrstev, saj bo treba primerjati in uravnotežiti ukrepe tako znotraj Slovenije kot med državami EU. "Počakajmo na njihove predloge, potem bomo videli, kaj to prinaša," je povedal minister, a dodal, da zagotovo ne bo dodatnega sproščanja, ampak bolj verjetno kakšen dodaten preventivni ukrep.