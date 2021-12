»Nepopravljiva škoda, ki jo s svojim delovanjem povzroča minister Hojs«

V poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu med drugim očitajo ustvarjanje izrednih razmer v državi in vladanje z odloki, od katerih jih je več pripravilo tudi ministrstvo za notranje zadeve, nekateri izmed njih pa so bili spoznani kot neustavni

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs danes v DZ; že druga njegova interpelacija v času tretje Janševe vlade

© RTVSLO

Državni zbor (DZ) je začel obravnavo interpelacije notranjega ministra Aleša Hojsa. Matej T. Vatovec (Levica) je v uvodu povedal, da razrešitev predlagajo, ker želijo preprečiti, da bi do volitev nastajala še dodatna, večja in nepopravljiva škoda, ki jo s svojim delovanjem povzroča Hojs. Izpostavil je povečevanje represije in kadrovanje v policiji.

Po prepričanju Vatovca minister Hojs uteleša vse, kar je trenutno narobe z aktualno vlado. Hojsu in vladi je očital ustvarjanje nekakšnih izrednih razmer v državi in vladanje z odloki, od katerih jih je več pripravilo tudi ministrstvo za notranje zadeve, nekateri izmed njih pa so bili spoznani tudi kot neustavni.

Ministru očitajo prekomerno uporabo represivnih sredstev policije na protestih v Ljubljani, predvsem tistem 5. oktobra, "ko je policija še sredi belega dne, brez da bi se začele hujše kršitve javnega reda in miru, uporabila prekomerna pooblastila in policijska sredstva". Vatovec je prepričan, da se je policija za takšno ukrepanje odločila po diktatu politike.

Med večjimi očitki ministru je po besedah Vatovca kadrovanje v policiji, "tudi nezakonito, ter prirejanje zakonodaje na način, da bi lahko generalni direktor policije zamenjal vse šefe policije v državi, kar je znotraj policije sprožilo resen odpor". "S svojo držo je minister pripravljen narediti vse, da si podredi policijo," je dejal. To je, kot je dodal, še eden "od pokazateljev, da je SDS ugrabila državo".

V poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP, ki so vložile interpelacijo, ministru očitajo tudi sum storitve kaznivega dejanja oziroma opustitve dolžnega ravnanja, ker ni storil ničesar, ko je izvedel za obstoj posnetka pogovora ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom. Če ne drugače, bi se moral odzvati tako, da bi skušal pridobiti posnetek in poskrbeti, da se stvar razišče, meni Vatovec. Ker tega ni naredil, to po njegovih besedah samo kaže na domačijskost trenutne vladajoče politike. Vizjak je namreč Hojsov strankarski kolega "in večkrat smo že videli, da vrana vrani ne izkljuje oči", je dejal.

Hojsu predlagatelji interpelacije očitajo še omalovažujoč odnos do javnosti in nekaterih državnih inštitucij, ki da se kaže predvsem preko njegovih objav na družbenih omrežjih.

Minister Hojs se danes že drugič v aktualnem mandatu zagovarja pred poslanci. Za razpravo o interpelaciji je predvidenih 17 ur. Za njegovo razrešitev je potrebnih 46 glasov poslancev, vlagateljice jih imajo skupaj 43, zato je uspeh že druge interpelacije zoper Hojsa malo verjeten.