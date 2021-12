Tvit šefa policije sem spregledal

Twitter ne more biti uradni komunikacijski kanal državnih institucij za pozivanje državljanov po pojasnilih v »izogib nesporazumov«. Še posebej ne v primerih, kadar sledijo pravne posledice kot je uvedba prekrškovnega postopka.

Anton Olaj, generalni direktor policije v času treje Janševe vlade in ministrovanja Aleša Hojsa

V odzivu na prijavo s katero me je dr. Anton Olaj ovadil suma storitve prekrška po 6. členu zakona o varstvu javnega reda in miru, je Generalna policijska uprava med drugim navedla tudi, da v primeru zaščite integritete policistov in policije, »prijavo kršitev poda predstojnik policije, torej generalni direktor Anton Olaj, in v skladu s tem je ravnal v obeh navedenih primerih.« (mojem in v primeru Matjaža Nemca)

Navedbe v zvezi s prijavo ne držijo:

Iz prijave prekrška je povsem razvidno, da jo je podal dr. Anton Olaj kot občan oz. državljan. Dokument ne nosi nikakršnih oznak, ki bi kazale da gre za uradni dokument GPU, oziroma policije, prav tako se prijavitelj nikjer ne sklicuje na svojo funkcijo oz. položaj v GPU. Na dokumentu je razviden njegov osebni naslov, ne pa naslov GUP. Kar je še zanimivo je, da prijava prekrška ni datirana, torej niti ne moremo vedeti, kdaj jo je oddal. Edini datum, ki je razviden iz prijave, s katero se me seznanili je, da je kopija enaka izvirniku z datumom 30.11. 2021.



Na policiji so ob tem navedli, da »se je generalni direktor policije z zapisom Gantarja seznanil dan po objavi na družbenem omrežju ter ga istega dne vljudno pozval k dodatni pojasnitvi zapisa v izogib nesporazumu, vendar ni bilo odziva«.

Moram dodati, da sem Olajev tvit, s katerim me poziva k pojasnitvi spregledal. Pač nimam toliko časa in tudi volje, da bi ves čas »visel« na Tvitterju in se ukvarjal z vsakovrstnimi odzivi na moje zapise. Vendar moram priznati, da tudi če bi ga opazil, nisem prepričan, da bi odgovoril nanj.

Vsekakor pa menim, da platforme socialnih omrežij, ne morejo biti uradni komunikacijski kanal državnih institucij za pozivanje državljanov po pojasnilih v »izogib nesporazumov«. Še posebej ne v primerih, kadar sledijo pravne posledice kot je uvedba prekrškovnega postopka.

Pavel Gantar