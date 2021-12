»Včeraj je bilo pocepljenih 33-krat več prebivalcev Slovenije kot prejšnjo nedeljo«

Minister za zdravje Janez Poklukar je zadovoljen z odzivom na pospešeno kampanjo cepljenja po Sloveniji

Cepljenje v Sloveniji

© Luka Dakskobler

Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v sklopu kampanje Dnevi cepljenja obiskal cepilno mesto Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, kjer so v okviru te akcije cepili 460 ljudi. Minister je zadovoljen tudi z odzivom drugod po Sloveniji. "Včeraj je bilo pocepljenih 33-krat več prebivalcev Slovenije kot prejšnjo nedeljo," je dejal.

V nedeljo je bilo po njegovih besedah v Sloveniji cepljenih proti covidu-19 okoli 7600 ljudi, in sicer s prvim odmerkom 486, z drugim 561 in ostali s tretjim, kar po ocenah ministra pomeni, da je zdravstvo z Dnevi cepljenja "zagotovilo 33-krat več zdravja kot pred tednom dni".

Zadovoljen je tudi z odzivom v Mariboru, saj je število cepljenih proti covidu-19 v okviru te akcije po ministrovih besedah dvakratnik števila cepljenih v celotnem tednu pred tem. "Z odzivom smo zadovoljni, nismo pa še srečni," je dejal direktor mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik.

"Namesto 695 hospitaliziranih na covidnih oddelkih bi ob zadostni precepljenosti imeli hospitaliziranih med 150 in 200 bolnikov zaradi covida. To je glavni razlog, da smo v teh dneh vsi skupaj angažirani in prepričani, da je to edina in najboljša pot, v zdravstvu stopili skupaj in ponudili Dneve cepljenja."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

Dnevi cepljenja so k njim privabili na cepljenje proti covidu-19 460 ljudi, od tega so jih 25 cepili s prvim odmerkom, 370 s tretjim odmerkom, ostali so prejeli drugi odmerek. Prejšnji teden so začeli tudi cepljenje otrok, starih od pet do 12 let, in v petek so cepili prvih 38 otrok.

Poklukar je spomnil, da je danes na intenzivnem zdravljenju v slovenskih bolnišnicah 215 ljudi s covidom-19, od tega je 84 odstotkov necepljenih. Podoben delež necepljenih je tudi na ostalih covidnih oddelkih. "Namesto 695 hospitaliziranih na covidnih oddelkih bi ob zadostni precepljenosti imeli hospitaliziranih med 150 in 200 bolnikov zaradi covida. To je glavni razlog, da smo v teh dneh vsi skupaj angažirani in prepričani, da je to edina in najboljša pot, v zdravstvu stopili skupaj in ponudili Dneve cepljenja." je pojasnil.

Pred prihodom v Maribor je danes obiskal tudi zdravstvene domove v Hrastniku, Žalcu in Šentjurju, kjer je prav tako zadovoljen z odzivom na akcijo, veseli ga tudi visok delež precepljenih med zdravstvenimi delavci.

V bolnišnicah se sicer še vedno znižuje število bolnikov s covidom-19, a so potrebe po intenzivnih posteljah po ministrovih besedah še vedno velike. "Zato je grožnja pred omikronom še toliko bolj skrb vzbujajoča," je dejal.

"Cepljenje ne predstavlja 100-odstotne zaščite pred boleznijo, predstavlja pa izredno dobro zaščito pred težkim potekom bolezni in to je v tem trenutku najpomembneje."



Janez Poklukar,

minister za zdravje RS

V Sloveniji je zaenkrat potrjenih 12 primerov te različice virusa, 13 sumov ter 91 oseb v karanteni, je navedel minister. Ob tem je ponovno pozval ljudi k previdnosti med prazniki in cepljenju proti covidu-19. "Samo zadostna precepljenost nam omogoča približno normalno, zdravo življenje v letu 2022," je dejal.

"Cepljenje ne predstavlja 100-odstotne zaščite pred boleznijo, predstavlja pa izredno dobro zaščito pred težkim potekom bolezni in to je v tem trenutku najpomembneje," je ponovil Poklukar.

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman, ki ga je spremljala na obisku, se je zahvalila vsem zdravstvenim delavcem, ki so "z vso zavzetostjo in odgovornostjo" pristopili k Dnevom cepljenja. V imenu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je pozvala javnost, naj se odzove vabilu na cepljenje. "Z ustrezno precepljenostjo bomo pomagali tudi medicinskim sestram in ostalim zdravstvenim delavcem, ker ti napori trajajo že skoraj dve leti in čas je, da se vrnemo v običajne tirnice," je dejala.

Kaj kažejo podatki nočnega cepljenja po Sloveniji?

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se je ponoči proti covidu-19 cepilo 60 ljudi, od tega dva s prvim odmerkom cepiva, velika večina ostalih pa s poživitvenim odmerkom. Cepljenje pri njih čez dan poteka na cepilnem mestu ob urgentnem centru, ponoči pa na urgenci infekcijske klinike v Bohoričevi ulici. Ponoči cepijo le polnoletne.

V UKC Maribor so minulo noč cepili 107 ljudi, od tega pet s prvim odmerkom, 18 z drugim in 84 s tretjim odmerkom cepiva.

Direktorica Splošne bolnišnice (SB) Brežice Anica Hribar je za STA navedla, da so v bolnišnici med 20. in 8. uro cepili pet oseb. "Pravzaprav nismo pričakovali kakšnega odziva, torej udeležba nad pričakovanji," je pojasnila. Dva sta prejela drugi odmerek cepiva, trije pa tretji odmerek.

V Zdravstvenem domu (ZD) Novo mesto so v nedeljo cepili 248 ljudi, od tega deset s prvim odmerkom, ostale pa s poživitvenim odmerkom. Vse so cepili že preko dneva. "S prvim dnem cepljenja smo zadovoljni, kajti vsak cepljeni šteje in le s cepljenjem dovolj velikega števila prebivalcev bomo uspeli premagati pandemijo," je za STA povedala direktorica Alenka Simonič.

"Pravzaprav nismo pričakovali kakšnega odziva, torej udeležba nad pričakovanji."



Anica Hribar,

direktorica Splošne bolnišnice Brežice

Tudi na Kliniki Golnik minulo noč niso cepili nikogar, prav tako ne v nedeljo čez dan. So pa danes dopoldne doslej cepili dva z drugim odmerkom in tri s tretjim odmerkom cepiva.

V ZD Postojna so minilo noč cepili štiri ljudi, vsi so prejeli poživitveni odmerek cepiva. "To je v skladu z našimi pričakovanji," so pojasnili za STA.

V SB Celje so ponoči cepili 13 ljudi. 11 jih je prejelo poživitveni odmerek, po eden pa prvi in drugi odmerek cepiva. "Glede na to, da gre za nočni čas, smo s številom cepljenih zadovoljni," so sporočili.

Renata Gorjan iz ZD Murska Sobota je za STA navedla, da so v nedeljo v njihovem cepilnem centru cepili 169 ljudi. Od tega so pet ljudi cepili s prvim, 20 z drugim, preostale pa s poživitvenim odmerkom cepiva. V nočnem času od 20. do 6. ure so cepili štiri ljudi. "S prvim dnem akcije Dnevi cepljenja v ZD MS smo zadovoljni, šteje vsako cepljenje," je poudarila Gorjan.

V SB Nova Gorica so za STA pojasnili, da so ponoči cepili devet ljudi, od tega enega s prvim odmerkom, kar je v skladu z njihovimi pričakovanji.

"S prvim dnem akcije Dnevi cepljenja v ZD MS smo zadovoljni, šteje vsako cepljenje."



Renata Gorjan,

ZD Murska Sobota

V ZD Slovenj Gradec so v nedeljo cepili med 7. in 20. uro. Šest oseb so cepili s prvim odmerkom, 10 z drugim, 63 pa s poživitvenim odmerkom.

V nedeljo so po podatkih NIJZ skupno cepili 7571 ljudi. Od tega 7211 s cepivom proizvajalca Pfizer/BioNTech, 357 s cepivom Moderne in trije s cepivom Janssen, ki je sicer na voljo na izrecno željo posameznika.

Do četrtka bo 62 cepilnih centrov po državi delalo s podaljšanim delovnim časom od 8. do 20. ure, v vsaki statistični enoti pa na eni lokaciji poteka nočno cepljenje, in sicer od 20. do 8. ure.

Poleg omenjenih vlogo nočnih cepilnih centrov opravljajo tudi izolska splošna bolnišnica ter zdravstvena domova Sežana in Maribor. V zasavski regiji bodo cepili vsako noč na drugi lokaciji.

Okrepljena bo prisotnost mobilnih enot na terenu, pri organizaciji, ponekod pa tudi pri prevozu občanov do cepilnih mest, bodo pomagali v vrstah Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije.