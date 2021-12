V Evropo prihaja novo cepivo

Novavax: EU odobrila peto cepivo proti covidu

Evropska komisija je odobrila uporabo cepiva ameriškega podjetja Novavax v EU, ki je pred tem dobilo zeleno luč Evropske agencije za zdravila. Cepivo, imenovano nuvaxovid, je peto cepivo proti covidu-19, ki ga je dovoljeno uporabljati v EU.

"V času hitrega širjenja različice omikron ter potrebe po okrepitvi cepljenja in poživitvenih odmerkov me današnja odobritev Novavaxovega cepiva še posebej veseli," je poudarila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je izrazila upanje, da bo to spodbuda tistim, ki se še niso cepili.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je Novavaxovo cepivo, znano tudi kot NVX-CoV2373, odobrila za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, so sporočili iz agencije.

Cepivo so preverjali v času izvornega seva ter zlasti koronavirusnih različic alfa in beta, tako da trenutno obstajajo le omejeni podatki o učinkovitosti nuvaxovida v primeru preostalih različic, vključno z omikronom.

Stranski učinki so po testiranjih običajno blagi ali zmerni in izginejo v nekaj dneh po cepljenju. Najpogosteje gre za bolečino na mestu vboda, utrujenost, bolečine v mišicah ali sklepih, glavobol, splošno slabo počutje, slabost ali bruhanje.

To je peto odobreno cepivo, predhodno so v EU odobrili cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, Moderne, AstraZenece ter Johnsona & Johnsona. Za razliko od preostalih štirih to cepivo temelji na proteinih.

"Vsebuje laboratorijsko proizvedene nanodelce proteina S, ki je sicer na površini novega koronavirusa. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem te delce proteina prepozna kot tuje in razvije naravno zaščito pred njimi, to so protitelesa in celice T," so zapisali v predstavitvi.

Evropska komisija je izdala pogojno dovoljenje za promet. To je mehanizem EU, ki omogoča zgodnji dostop do zdravil v kriznih razmerah, na podlagi manj celovitih podatkov, kot se jih običajno zahteva. Razpoložljivi podatki morajo zagotavljati, da so koristi zdravila večje od tveganj, proizvajalec pa mora pozneje zagotoviti celovite podatke.

Podjetje mora po pridobitvi pogojnega dovoljenja za promet še naprej zagotavljati podatke na podlagi analiz, ki potrjujejo, da koristi pretehtajo tveganja.

10ieSiDI0dA

2koRcnvpyog