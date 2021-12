»Z omikronom se nam obeta nekaj težkih tednov do mesecev«

Omikron je v ZDA že prevladujoča različica, Bidnova vlada stavi na cepljenje in testiranje

Omikron je v ZDA že postal prevladujoča različica novega koronavirusa - v preteklem tednu je predstavljal nekaj več kot 73 odstotkov novih primerov, je v ponedeljek sporočil Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). V boju proti okužbam bodo oblasti razdelile 500 milijonov testov, v bolnišnice poslale vojaško osebje in okrepile cepljenje.

V nekaterih delih ZDA, zlasti na severozahodu in na jugu, omikron predstavlja celo že več kot 90 odstotkov okužb. Podatki temeljijo na tednu, ki se je končal v soboto. V predhodnem tedenskem obdobju je omikron predstavljal le 12,6 odstotka okužb v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodilni zdravstveni svetovalec ameriškega predsednika Josepha Bidna Anthony Fauci je spričo hitrega širjenja omikrona v nedeljo posvaril pred slabimi obeti za naslednjih nekaj mesecev . "Z omikronom se nam obeta nekaj težkih tednov do mesecev," je dejal.

Prav danes bo glede covida-19 imel nagovor tudi Biden. Kot je napovedala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki, sicer predsednik v odziv na porast primerov ne namerava zapirati države. Z Američani naj bi bil "neposreden in jasen" o prednostih cepljenja, predstavil naj bi ukrepe za okrepitev dostopa do cepljenja in testiranja.

Neimenovana visoka predstavnica Bele hiše pa je že razgrnila ključne ukrepe, na katere se bo ameriška administracija naslonila v boju proti širjenju omikrona, med katerim pa ni novih omejitev javnega življenja. "Nobene potrebe ni po zapiranju šol ali gospodarstva," je dejala.

Namesto tega pristop temelji na treh načelih - več bolnišničnih virov, več testiranja in več cepiv. V tej luči bo zvezna vlada mobilizirala 1000 zdravnikov, medicinskih sester in vojaškega zdravstvenega osebja, ki bi jih lahko po potrebi januarja in februarja razporedili po državah.

Administracija obenem krepi testiranje na covid-19 - zagotovila bo 500 milijonov hitrih testov, ki jih bo januarja začela brezplačno deliti med Američane, ki bodo prek posebne spletne strani zanje zaprosili. Vlada obljublja tudi odprtje novih cepilnih centrov.

Vlada pripravlja tudi nujne prevoze in opremo, vključno z zaščitno opremo in respiratorji, za bolnišnice, ki bi jih potrebovale. "Pripravljeni smo na povišanje števila hospitalizacij necepljenih, ki ga pričakujemo v prihodnjih mesecih," je dejala predstavnica Bele hiše.

"Omikron bi morali vzeti resno, a to je razlog za zaskrbljenost, ne za paniko," je še dejala. Kot je še dodala, lahko tisti, ki so cepljeni in sledijo dobro znanim priporočilom, mirno praznujejo prihajajoče praznike.

Odkar so omikron novembra prvič potrdili v Južni Afriki, se je razširil že v več deset držav in s tem razblinil upanje, da je najhujšega v pandemiji konec. Glede na prve kazalce sicer ne povzroča hujše bolezni kot delta - še vedno prevladujoča različica -, se pa naj bi hitreje širil in v določeni meri zaobšel imunost po cepljenju.

ZDA je že poleti prizadel hud val koronavirusne različice delta. Septembra je nato število okužb padlo, a od sredine oktobra se znova viša, številke so visoke zlasti v zadnjih dneh.

Doslej se je glede na prvotno shemo cepljenja v celoti cepilo okrog 61,5 odstotka prebivalcev. Poživitveni odmerek je prejelo nekaj manj kot 30 odstotkov ljudi.

