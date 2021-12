Fafangel o edini izjemi

Po predlogu epidemiologov bi bila edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom

Okužbe z novo koronavirusno različico omikron, skupno 51, so do danes zjutraj potrdili v vseh slovenskih regijah, razen v goriški. Epidemiologi ob tem predlagajo, da bi bila edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom, je povedal v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel.

Prve okužbe s to novo koronavirusno različico so v Sloveniji potrdili minuli teden, okužene osebe so prihajale iz osrednjeslovenske regije. Današnji podatki pa po besedah Fafangla z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Fafangla kažejo, da se nova različica širi po državi, saj so jo zaznali v vseh regijah, razen v goriški. A tudi v tej regiji ugotavljajo porast števila novih okužb, zato sklepajo, da je omikron po vsej verjetnosti prisoten tudi tam.

Epidemiologi ob tem zaznavajo lokalne prenose, kar pomeni, da so z omikronom okužene osebe, ki niso potovale in niso bile v stiku z osebo, ki bi pripotovala iz tujine.

Kot je Fafangel izpostavil v današnji izjavi za medije, o omikronu vsega še ne vemo, je pa glede na podatke veliko bolj nalezljiv. Za zdaj se sicer nakazuje, da po okužbi sledi blažji potek bolezni. A je, kot je poudaril, brez dobrih podatkov staviti na to, kockanje. "Najbolj pomembno je pravočasno ukrepanje. To je bolj pomembno, kot da pred tem čakamo na stoodstotne podatke," je dodal.

Poudaril je, da je ukrepe treba prilagajati številu okužb, saj epidemiološka služba ne more več ločiti, ali gre za sum okužbe z omikronom ali ne. Rezultati sekvenciranja in s tem tudi informacija o posamezni različici do epidemiologov namreč pridejo skoraj vedno prepozno.

"Imamo karantene, za katere veljajo izjeme, kot so cepljenje, prebolevnost in vse ostalo, ter drug sistem karanten, v katerem te izjeme ne veljajo, kot je pri sumu na okužbo z omikronom. Tak sistem je trenutno nevzdržen."



Mario Fafangel,

epidemiolog

Epidemiološka stroka odločevalcem zato predlaga, da sedanji "dvotirni sistem karanten" poenotijo. "Imamo karantene, za katere veljajo izjeme, kot so cepljenje, prebolevnost in vse ostalo, ter drug sistem karanten, v katerem te izjeme ne veljajo, kot je pri sumu na okužbo z omikronom. Tak sistem je trenutno nevzdržen," je opozoril.

Po predlogu epidemiologov bi bila edina izjema od karantene v primeru visoko tveganega stika cepljenost s poživitvenim odmerkom. Prav tako si želijo, da bi časovna omejitev digitalnega potrdila za cepljene z osnovno shemo čim prej stopila v veljavo. Vlada je sicer konec minulega tedna odločila, da se omenjeno potrdilo na 270 dni omeji s 1. februarjem.

Največje tveganje pri okužbi z omikronom imajo po njegovih besedah nezaščitene osebe, zato je vse ponovno pozval k odločitvi za cepljenje, tudi s poživitvenim odmerkom. "Zaščita proti simptomatičnemu poteku bolezni je pri osnovnem cepljenju upadla. Slabša je tako pri vektorskih kot mRNK cepivih. Vemo, da je poživitveni odmerek vseeno dobra rešitev, dobro povrne oziroma celo izboljša zaščito tako pred simptomatičnim potekom bolezni kot pred hospitalizacijo," je pojasnil.

Fafangel je danes pozval tudi k varnemu preživljanju praznikov. Cepimo se, družimo se v manjših skupinah, na odprtem ali z rednim prezračevanjem, samotestiramo se pred takšnim dogodkom in upoštevajmo priporočila, svetuje. "S tem lahko tveganje bistveno zmanjšamo. Zadeve ne bomo ustavili, lahko pa jo vsaj obvladujemo," je še dodal.

