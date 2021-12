Župan ne bo več zapiral mesta: »Dovolj je bilo!«

"To smo že dali skozi in je bilo uničujoče. Ne moremo ponovno iti skozi to," je o vnovičnem zapiranju mesta dejal newyorški župan Bill de Blasio

Newyorški župan Bill de Blasio je v torek dejal, da mesta ne bo več zapiral, kljub temu da število okužb z novim koronavirusom skokovito narašča. Do petka se bo odločil, ali bo znamenito silvestrovanje na Times Squaru potekalo z množično udeležbo, kot je bilo predvideno doslej.

De Blasio 1. januarja predaja žezlo novemu županu Ericu Adamsu, ki je že za nedoločen čas preložil načrtovano inavguracijsko slovesnost. "Jasno je, da se naše mesto sooča z mogočnim nasprotnikom različice koronavirusa omikron. Rast števila primerov predstavlja resno grožnjo javnemu zdravju," je sporočil Adams.

De Blasio pa je na novinarski konferenci povedal, da je odločno proti ponovnemu zapiranju šol in gospodarstva. "Dovolj je bilo. To smo že dali skozi in je bilo uničujoče. Ne moremo ponovno iti skozi to," je dejal župan.

Eric Adams,

novoizvoljeni župan NYC, ki bo mestno oblast prevzel 1. januarja

Praznovanje novega leta na Times Squaru je sedaj spet v zraku, potem ko je lani potekalo v omejenem obsegu ob upoštevanju varnostne razdalje. Letos je novembra še kazalo dobro, nato je izbruhnil omikron in spet so težave.

Do 13. decembra je imelo mesto po okoli 3600 novih primerov okužbe s koronavirusom na dan, v zadnjih petih dneh pa so našteli kar 63.500 pozitivnih testov. V ponedeljek se je povprečje novih okužb povzpelo na skoraj 11.000, kar pomeni 207-odstotno rast v enem samem tednu.

Mesto krepi zmogljivosti za testiranje, cepiva je na voljo dovolj. Od torka pa do konca leta bo vsak, ki se bo cepil v New Yorku s poživitvenim odmerkom, dobil 100 dolarjev nagrade. To so že delili zamudnikom pri prvem odmerku cepiva.

V ZDA se je do torka s koronavirusom okužilo že več kot 52 milijonov ljudi, umrlo pa jih je več kot 810.000. Z dvema odmerkoma Pfizerja in Moderne ali enim odmerkom Johnson & Johnsona se je doslej cepilo 204 milijone ljudi oziroma 62 odstotkov odraslega prebivalstva ZDA. V državi New York se je cepilo 71 odstotkov prebivalcev, podobno velja tudi za mesto New York.

iBuXHjY0Vbo