Zaradi omikrona preložili podelitev častnih oskarjev

Podelitev je bila predvidena 15. januarja

© Wikimedia Commons

Vsakoletno podelitev nagrad guvernerjev, kjer osebno izročijo častne oskarje, so iz strahu pred širjenjem nove različice koronavirusa omikron preložili. Podelitev je bila predvidena 15. januarja, ameriška filmska akademija pa bo novi datum še sporočila. Častne kipce bodo prejeli Samuel L. Jackson, Danny Glover, Liv Ullmann in Elaine May.

"Sprejeli smo težko odločitev, da spremenimo načrte pri podelitvi nagrad guvernerjev 15. januarja," je v izjavi zapisala Akademija filmskih umetnosti in znanosti.

"Zaradi negotovosti različic in vpliva, ki bi ga to lahko imelo na našo skupnost, menimo, da je to najboljša in najvarnejša odločitev za nagrajence in goste," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Datum podelitve bodo objavili naknadno, medtem ko je osrednja podelitev nagrad oskar še vedno načrtovana 27. marcu.

V zadnjih mesecih se je sezona podeljevanja hollywoodskih filmskih nagrad vrnila k običajnim premieram, gala slovesnostim in sprejemom. V zadnjih nekaj dneh pa so nekaj dogodkov preklicali ali preložili, med drugim podelitev nagrad po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki je bila predvidena v začetku januarja.

Akademija je medtem objavila ožji seznam kandidatov za nominacijo za oskarja v desetih kategorijah, med njimi za najboljši mednarodni celovečerec. Slovenski kandidat Sanremo Miroslava Mandića se ni uvrstil mednje.

Nominirance za 94. oskarje bodo razglasili 8. februarja.